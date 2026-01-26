Un juzgado admite el recurso de la Asociación de Afectados por el Cantón de Montecarmelo contra el proyecto

Archivo - Vecinos de Montecarmelo (Madrid) realizan una cadena humana para protestar por la ubicación del cantón de limpieza, el 27 de abril de 2025. - ASOCIACIÓN VECINOS MONTECARMELO - Archivo

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sección de lo Contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid número 23 ha admitido a trámite un recurso interpuesto por la Asociación de Afectados por el Proyecto de Instalación de un Cantón y una Base del Selur en Montecarmelo contra el decreto municipal por el que el Ayuntamiento de Madrid dio luz verde a la iniciativa técnica para construir las instalaciones.

Así consta en un decreto dictado el 21 de enero, al que tuvo acceso Europa Press, en el que la letrada de la Administración de Justicia acuerda admitir el escrito judicial contra el decreto aprobado el pasado 3 de junio.

Además, se requiere al Ayuntamiento de Madrid la remisión, en el plazo improrrogable de 20 días desde que la comunicación judicial tenga entrada en su registro, del expediente administrativo, acompañado de un índice y autentificado de los documentos que contenga.

En el recurso, la asociación reclama que el Ayuntamiento aporte el expediente administrativo completo, incluyendo el proyecto técnico íntegro y todas las memorias justificativas del cambio de parcela, para poder formular demanda en plazo.

Desde que el Ayuntamiento decidió cambiar la parcela inicialmente prevista por otra "situada en plena zona escolar", indica la entidad, asociaciones de vecinos, AMPAS y el Colegio Alemán han impulsado movilizaciones, campañas informativas e incluso acciones judiciales para frenar este proyecto.

Detrás de la asociación que interpuso el recurso está la Plataforma de Afectados por el Cantón de Montecarmelo, que impugnó el decreto al carecer de "sustento legal, jurídico y urbanístico, y conllevar unos más que evidentes riesgos para la salud y la integridad de los vecinos y para la calidad del Medio Ambiente de Montecarmelo".

El colectivo considera que el Consistorio está "intentando reactivar un proyecto anulado judicialmente después de que una sentencia declarara la nulidad de pleno derecho de los decretos que modificaron la ubicación original del cantón, al no haberse sometido a evaluación ambiental el cambio de parcela previsto en el contrato de limpieza adjudicado".

Los vecinos sostienen que el Ayuntamiento está actuando mediante "hechos consumados", al impulsar un nuevo proyecto sin esperar a que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid resuelva la apelación interpuesta por el Consistorio contra la sentencia que anuló el cambio de ubicación. Entienden que el plan carece de "fundamentación jurídica y urbanística" y debe ser declarado nulo.

INTENCIÓN DE LLEGAR A UN ACUERDO

El pasado mes de octubre, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, manifestó que había intención es "llegar a un acuerdo lo antes posible" en torno al cantón de Montecarmelo, que no será más que "un lugar donde los trabajadores puedan cambiarse".

Así, el alcalde insistió en que lo que pretenden es "un lugar donde los trabajadores puedan cambiarse, que puedan tener mejores instalaciones y depositar allí sus utensilios de trabajo".