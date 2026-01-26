MM, PSOE y Vox insisten en criticar el cantón de Montecarmelo tras la admisión de un recurso vecinal contra el proyecto

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno - CARLOS LUJAN - Archivo

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid, PSOE y Vox han vuelto a cargar este lunes contra el proyecto del cantón de limpieza de Montecarmelo después de que un juzgado haya admitido a trámite el recurso presentado por la Asociación de Afectados contra la iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, mientras que el PP ha defendido que el Consistorio está estudiando el caso y buscando una solución de "conciliación".

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha calificado la situación en rueda de prensa como "la lucha honesta y valiente de un grupo de vecinos contra una administración que ha decidido, contra el sentido común, contra los vecinos y contra sus propios votantes, mantener una política que es claramente agresiva". A su juicio, se trata de una decisión que se mantiene "como una cuestión de absurdo".

Maestre ha señalado que lo que debería hacer el Gobierno municipal en este y en otros cantones "que quieren imponerle a los vecinos" es "repensar su política" y ubicar este tipo de infraestructuras "necesarias pero poco compatibles con la convivencia" en lugares donde "no molesten a los vecinos".

En este sentido, ha cuestionado que el Ejecutivo de José Luis Martínez-Almeida esté "gastando miles de euros de dinero público en recursos judiciales" en lugar de resolver políticamente el conflicto.

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha afirmado también en rueda de prensa que el cantón de Montecarmelo es "una denuncia más". Maroto ha asegurado que el Gobierno municipal "toma decisiones polémicas" que provocan que "muchos vecinos de Madrid, de todos los distritos, se movilicen contra estas decisiones", que ha atribuido a "decisiones políticas" adoptadas "al margen de las decisiones técnicas".

Asimismo, ha criticado que en esta polémica el Ayuntamiento esté "intentando confrontar a los vecinos con los trabajadores de la limpieza", algo que ha considerado "inadmisible", al tiempo que ha defendido el trabajo "ejemplar" de los empleados del servicio.

Maroto ha subrayado que los vecinos están denunciando "una decisión política" como es "una gran instalación industrial próxima a colegios y a viviendas", una actuación a la que el PSOE también se opone y para la que, ha dicho, "debería buscarse otra ubicación".

Desde Vox, su portavoz municipal, Javier Ortega Smith, ha acusado al delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, de "empecinarse" en "meter el cantón en Montecarmelo", pese a que, según ha afirmado, "hay alternativas" y "parcelas cercanas que podían dar perfectamente el servicio de limpieza".

El portavoz de Vox ha asegurado que su grupo entiende "el enfado de los vecinos" y "sus movilizaciones" y se ha mostrado satisfecho de que "la justicia vaya tomando cartas en el asunto" para intentar "poner freno a esta prepotencia, a este rodillo y a esta cabezonería".

Por último, el portavoz del PP, Carlos Izquierdo, ha señalado que, en relación con los vecinos de Montecarmelo, "lo único que se ha presentado es un recurso que tiene que estudiar el Ayuntamiento de Madrid". Según ha indicado, el Consistorio está trabajando para lograr "una conciliación entre todos" y para que sea compatible "el descanso y la tranquilidad de los vecinos con la limpieza".

Izquierdo ha afirmado que ya se ha avanzado "mucho" en este asunto y que el Ayuntamiento "volverá a estudiar" el recurso y "volverá a presentar lo que sea necesario".