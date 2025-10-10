Un juzgado estima la cautelarísima de MM y suspende la retirada de las pancartas propalestinas del Edificio de Grupos

Más Madrid despliega una bandera de Palestina y pancartas en el Edificio de Grupos: "Sí, es un genocidio". - EUROPA PRESS

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo 18 de Madrid ha estimado la medida cautelarísima de Más Madrid y suspendido la retirada de las dos pancartas propalestinas de los balcones del Edificio de Grupos Municipales.

Más Madrid ha recibido orden de retirar antes de la medianoche de este viernes las pancartas propalestinas de sus balcones del Edificio de Grupos Municipales, a lo que el principal grupo de la oposición ha respondiendo presentando una petición de medida cauletarísima en los juzgados madrileños para evitarlo.

El juzgado lo ha estimado para "asegurar la efectividad de una eventual sentencia estimatoria y para evitar que el recurso contencioso-administrativo pierda su finalidad legítima".