Archivo - Un juzgado impulsa un nuevo procedimiento contra el 'Vampiro de Humanes' por presunto quebrantamiento de cautelares - EL REFUGIO - Archivo

MADRID 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La jueza del Juzgado de Instrucción 6 de Fuenlabrada, a petición de un escrito presentado por la protectora El Refugio, ha impulsado la apertura de un nuevo procedimiento penal contra Luis Miguel Viñals, conocido como el 'Vampiro de Humanes', por un presunto delito de quebrantamiento de medida cautelar.

Además se ha instado a la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a que tome las medidas oportunas para garantizar que el investigado no mantiene ningún tipo de contacto con animales, en cumplimiento de la medida cautelar impuesta por el tribunal, ha informado El Refugio en un comunicado.

Al encausado se le acusa de torturar a animales que tenía a su cargo para, posteriormente, comercializar con su sangre. Las medidas cautelares dictan la prohibición al investigado de tenencia de animales y el ejercicio de cualquier actividad relacionada con ellos mientras dure la instrucción.

El Refugio ya denunció en marzo que el acusado estaría cursando asignaturas de carácter preprofesional en la Facultad de Veterinaria de la Complutense desde el pasado 12 de enero. Estos hechos harían que esté presuntamente quebrando las medidas cautelares que un Juzgado de Instrucción de Fuenlabrada dictó en su contra en el marco del procedimiento abierto contra él por presuntos delitos de maltrato a animales domésticos, falsedad documental e intrusismo profesional.

Ahora la jueza ha acordado la deducción de testimonio a fin de que se incoen diligencias previas por estos hechos. "Esto implica la posible apertura de un nuevo procedimiento judicial, independiente del que ya se sigue contra el investigado por presuntos delitos de maltrato animal e intrusismo profesional", ha explicado la protectora.

"Nos sentimos profundamente congratulados por la rápida reacción de la jueza ante el presunto quebrantamiento de las cautelares. Ahora este individuo no tendrá que hacer frente a un proceso judicial contra él sino a dos, lo que estrecha el cerco que estamos tendiendo a su alrededor, con el que no pretendemos más que ver a este individuo sentado en el banquillo de acusados y, en caso de que se le declare culpable, verlo entrar en prisión", ha aplaudido el presidente de El Refugio, Nacho Paunero.