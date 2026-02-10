Un juzgado inadmite la demanda de Vox contra las banderas LGTBI+ en el edificio de grupos municipales de la calle Mayor

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Madrid ha inadmitido la demanda presentada por Vox y ha desestimado el recurso interpuesto por su portavoz municipal, Javier Ortega Smith, contra la colocación de banderas y pancartas LGTBI+ en el edificio municipal de grupos políticos situado en la calle Mayor, 71, al no apreciar irregularidades en la actuación del Ayuntamiento de Madrid.

En la sentencia, dictada el 6 de febrero y a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado concluye que no fue el Ayuntamiento quien colocó la simbología más allá del día del Orgullo. Según recoge el fallo, "la colocación de las pancartas no fue acordada por el Ayuntamiento sino que responde a la actuación de dos grupos municipales", en referencia a Más Madrid y PSOE, iniciativas que se realizaron en dependencias destinadas a su actividad y no en la sede institucional.

En este sentido, la resolución explica que el edificio está destinado "a la ejecución de las funciones propias de los Grupos Políticos Municipales", por lo que cuentan con margen para desarrollar su acción política sin que se considere una acción institucional del Consistorio.

El juez sostiene que Vox no estaba legitimado para recurrir. En la sentencia señala que para acudir a los tribunales debe existir una afectación directa y recuerda que no basta con "la discrepancia política". El fallo recuerda además que los partidos no ostentan "una legitimación universal para impugnar cualquier acto que tuviera naturaleza, incidencia o repercusión política".

El magistrado descarta así que exhibir simbología vinculada al Orgullo vulnere la neutralidad institucional. Así, afirma que la actuación "en modo alguno puede considerarse que vulnere la objetividad e imparcialidad de las Administraciones públicas" y la enmarca en iniciativas "a favor de un colectivo, en este caso LGTBI+".

Por todo ello, el juzgado acuerda la inadmisión y desestimación de los recursos sin imponer costas, al apreciar que el caso presentaba dudas jurídicas. La resolución no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación en el plazo de quince días desde su notificación.

PSOE CELEBRA LA SENTENCIA

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, se ha mostrado "satisfecha" con el fallo ya que "confirma lo que siempre ha defendido" el PSOE ante un acto de "censura".

"Nadie está por encima de la ley, ni puede utilizar los juzgados para imponer su agenda ideológica. La estrategia de Vox consiste en intentar silenciar, intimidar y condicionar a quienes defendemos una sociedad abierta, diversa y democrática", ha avanzado a Europa Press.

En este sentido, ha señalado que si a Vox no le gustan las banderas arcoíris que se colocan "con orgullo" en los balcones del grupo municipal "que no las miren", ya que no van a "pedir perdón" por defender la igualdad y la diversidad".

"No vamos a retroceder ni un solo milímetro ante quienes quieren imponer sus normas por encima de la convivencia democrática. Frente al ruido, la confrontación y el retroceso que promueven, el PSOE seguirá defendiendo la igualdad, el respeto y los valores constitucionales. Y lo haremos con firmeza, pese a la colaboración inestimable del PP, que una y otra vez elige caminar de la mano de la extrema derecha. España merece avanzar, no volver atrás", ha concluido.

MÁS MADRID: "CLARA Y CONTUNDENTE"

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha señalado que la Justicia se ha pronunciado "de manera clara y contundente".

"La obsesión de Vox y el PP de borrar la bandera LGTBIQ+ no tiene cabida en la ley. Es un varapalo no solo a Vox como denunciante, sino al propio Borja Fanjul, el comisario político que Almeida tiene presidiendo el pleno, porque dice que todas las excusas que esgrimió para intentar silenciarnos el pasado Orgullo no tienen fundamento", ha subrayado.

Asimismo, ha destacado que la sentencia recoge que la bandera "no lesiona el interés general" y que exhibirla en las dependencias de los grupos municipales "es una acción política legítima y una actuación en defensa de los derechos LGTBIQ+ que no merece ningún reproche legal".