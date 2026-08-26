Un juzgado rechaza suspender cautelarmente la licencia de gradas y pasarelas para la F1 en el circuito Madring

Archivo - Gradas en el trazado de Madring en la ciudad de Madrid. - NUSSLI - Archivo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid ha denegado las medidas cautelares solicitadas por la Asociación para la Defensa del Medio Ambiente y por un Urbanismo Sostenible para suspender la licencia del Gran Premio de Fórmula 1 que incluye la ejecución de las instalaciones de hospitalidad, las gradas y las pasarelas.

Según han precisado fuentes municipales a Europa Press, la asociación buscaba con esta acción paralizar la ejecución de estas infraestructuras hasta que se resuelva el procedimiento judicial sobre el fondo del asunto.

El tribunal rechaza adoptar la suspensión cautelar al considerar que provocaría "una perturbación grave de los intereses generales" al "impedir la asistencia" al evento "a un elevado número de personas aficionadas al automovilismo" y que se darán cita del 11 al 13 de septiembre en el circuito Madring, en el entorno de Ifema Madrid.

Sobre este asunto, desde el Ayuntamiento destacan que el Gran premio de España se celebrará ese fin de semana con "garantías" y con "confort jurídico" tras la emisión de las licencias definitivas.