El juzgado suspende el desahucio previsto para mañana de Mari Carmen, la mujer de 87 años de Retiro

El Sindicato de Inquilinas de Madrid llama a movilizarse para impedir el desahucio de una mujer de 87 años en Retiro - SINDICATO DE INQUILINAS DE MADRID

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juzgado ha paralizado el desahucio previsto para este miércoles día 29 de Mari Carmen, la mujer de 87 años a la que querían echar de su casa de Retiro en la que ha vivido durante 70 años.

Ha comunicado a la afectada la suspensión de este primer intento de desahucio hasta que las administraciones provean una alternativa habitacional para ella, según ha informado el Sindicato de Inquilinas.

El lanzamiento estaba previsto para este miércoles en su vivienda de la calle Alcalde Sáinz de Baranda, en Retiro, donde la mujer lleva viviendo casi 70 años, desde que en 1956 su familia firmó un contrato de renta antigua.

Un fondo ha adquirido la vivienda y la pensión de esta vecina, de 1.500 euros, no alcanza a pagar los 2.500 euros que pide el "fondo buitre" que ha comprado el edificio donde reside, según han explicado este martes las portavoces de Sumar y Podemos en el Congreso.

La octogenaria ha recibido el apoyo y solidaridad de ambas formaciones, que han llamado a la movilización social para frenar el desahucio, unas muestras que también han trasladado desde Más Madrid.

Preguntado por la situación de esta mujer, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, invitó a la afectada a acudir a los Servicios Sociales municipales y ponerse en contacto con la Junta del Distrito.

"Estoy seguro de que ante una situación de estas características, con 87 años y más de 60 en esa vivienda, nuestros Servicios Sociales sabrán darle la orientación y los recursos necesarios para poder sobrellevar una situación de estas características", aseguró el regidor.

Tanto la propia afectada como el Sindicato de Inquilinas de Madrid, en cambio, han defendido que "la única solución" pasa por quedarse en su casa. "Esto no va solo de ella, sino del miedo y la inseguridad que sufrimos todas las inquilinas por culpa del rentismo, la especulación y los buitres. Por eso, los contratos indefinidos y la expropiación de viviendas a fondos que especulan con ellas es esencial", han defendido.

Este miércoles había convocada una movilización vecinal para impedir el desahucio, según el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, que ha organizado una rueda de prensa en el mismo lugar a partir de las 9 horas.