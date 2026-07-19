Juzgan a un acusado de un ataque con cuchillos en Carabanchel en el que murió un joven

Archivo - Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid juzgará a partir de este martes a un hombre acusado de participar en un ataque con cuchillos ocurrido en agosto de 2015 en el distrito madrileño de Carabanchel, en el que murió un joven de 27 años y otros dos hermanos resultaron gravemente heridos.

La Fiscalía de Madrid solicita para el procesado un total de 19 años de prisión por un delito de homicidio y dos delitos de lesiones. En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público reclama que el acusado indemnice con 115.035 euros a la viuda de la víctima mortal por el daño moral ocasionado.

Según el escrito de acusación, los hechos se remontan a las 4 horas de la madrugada del 8 de agosto de 2015, cuando los hermanos E. y R. H. M., junto a M. A. T. P. y otro joven, caminaban por la calle Benita López de Madrid y se cruzaron con un grupo integrado por el acusado y otras personas, ya condenadas por estos hechos.

Siempre según el fiscal, entre ambos grupos se produjo una discusión que aparentemente concluyó sin mayores incidentes. Sin embargo, cuando las víctimas continuaron su camino y llegaron a la altura del portal número 29 bis de la misma calle, el acusado y sus acompañantes les abordaron armados con cuchillos.

La Fiscalía sostiene que, con intención de acabar con la vida de M. A. T. P., le asestaron una cuchillada que alcanzó la vena subclavia izquierda, provocándole un shock hipovolémico por la hemorragia sufrida que le causó la muerte.

Además, el Ministerio Público atribuye al procesado la participación en la agresión sufrida por los dos hermanos. E. H. M. recibió seis heridas incisas que precisaron puntos de sutura y tratamiento médico, tardando 24 días en recuperarse, de los que 23 permaneció impedido para sus actividades habituales. Como secuela le quedaron varias cicatrices que le ocasionan un perjuicio estético.

Por su parte, R. H. M. sufrió lesiones de extrema gravedad, entre ellas una laceración del bazo que obligó a practicarle una esplenectomía, además de un hemoneumotórax, una herida en la cabeza con fractura craneal incompleta y diversas lesiones por arma blanca. Permaneció hospitalizado once días y tardó 123 días en curarse, de los que 74 estuvo impedido para trabajar, quedándole diez cicatrices con perjuicio estético moderado.

El acusado, nacido en República Dominicana en 1994 y sin antecedentes penales, permanece en prisión provisional por esta causa desde el 26 de junio de 2025, tras haber permanecido huido durante años, según se desprende del procedimiento.

La Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito de homicidio y dos delitos de lesiones con uso de instrumento peligroso, sin apreciar circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Por ello solicita una condena de 13 años de prisión por el homicidio y tres años de cárcel por cada uno de los dos delitos de lesiones, además de las correspondientes penas de inhabilitación y el pago de las costas.