Juzgan un crimen de Getafe de 2021 en el que un hombre murió tras recibir un disparo en la cabeza

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MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid celebra desde este miércoles un juicio por la muerte de un hombre de 42 años que recibió un disparo en la cabeza en noviembre de 2021 cuando se encontraba en el interior de un vehículo estacionado en el estadio Coliseum Alfonso Pérez en Getafe.

En el banquillo de los procesados se sientan dos acusados. El pasado lunes, la Sala seleccionó al jurado popular y se procedió al trámite de alegatos previos de las partes.

Los hechos se remontan al 23 de noviembre de 2021, cuando un vecino localizó a la víctima inconsciente dentro de un coche aparcado junto al estadio Coliseum Alfonso Pérez de Getafe.

Tras alertar a los servicios de emergencia, el herido fue trasladado en estado muy grave al Hospital 12 de Octubre. Pese a los esfuerzos médicos, la víctima falleció dos días después a consecuencia de las heridas sufridas por el impacto de bala.

La investigación fue asumida por el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, que durante meses trabajó para esclarecer las circunstancias del suceso.

Según las primeras pesquisas, el disparo se habría producido desde el interior del vehículo, una circunstancia que llevó inicialmente a los investigadores a considerar distintas hipótesis sobre el móvil del crimen, entre ellas la posibilidad de un ajuste de cuentas.

Durante las sesiones previstas en la Audiencia Provincial de Madrid, las partes expondrán sus argumentos y se practicarán las pruebas propuestas para determinar las responsabilidades penales derivadas de los hechos.