Juzgan mañana a una acusada de extorsionar a dos prostitutas al no poder trabajar "sin pagar la calle"

Publicado 28/03/2019 13:32:21 CET

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Madrid solicita once años y diez meses de prisión para una acusada de extorsionar en mayo de 2013 a dos mujeres que ejercían la prostitución en el Polígono Marconi de Madrid para que le abonaran cien euros a cambio de seguir dejándolas trabajar en la zona.

En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal imputa a Alina S. dos delitos de detención ilegal y otro de intento de extorsión". El juicio se celebrará este viernes en la Audiencia Provincial de Madrid.

"Soy Alina, no podéis trabajar aquí sin pagar la calle, yo soy la ley, no sabes quienes somos nosotros, si no pagas te vamos a enviar chicos y chicas que te van a torturar hasta la muerte", fue lo que le dijo la acusada el 22 de mayo de 2013 en el interior de un coche a una de las mujeres que ejercían la prostitución al que había subido a la fuerza y mientras uno de los desconocidos les colocaba un objeto punzante a la altura del costado izquierdo.

Posteriormente Alina y sus acompañantes se dirigieron en su vehículo al lugar donde estaba la otra mujer a la que obligaron también a subir a la parte trasera del coche y también tras colocarle un objeto punzante en el costado le dijeron: "cállate y escúchalo que te digo so no quieres que el cuchillo que notas se introduzca en su cuerpo.

Durante media hora la mujer permaneció a bordo del vehículo hasta que se comprometió a pagar, cosa que nunca llegó a hacer ninguna de las dos extorsionadas.