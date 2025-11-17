Juzgan a tres acusados del robo de 17.000 móviles y tablets de Samsung valorados en más de dos millones de euros

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid juzgará mañana a tres acusados de apropiación indebida y daños en relación con la sustracción de 17.010 teléfonos móviles y tabletas valorados en más de 2,3 millones de euros, pertenecientes a Samsung Electronics Iberia SAU.

En el escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, el fiscal solicita para los procesados siete años y medio de cárcel por delitos de apropiación indebida y daños.

Según el relato, los hechos se sitúan el 5 de marzo de 2021 cuando un conductor de un camión que transportaba la mercancía desde el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas hasta un almacén logístico en Getafe, habría actuado "en connivencia con los otros acusados y una cuarta persona no identificada para apropiarse del cargamento".

Durante el trayecto, I. A. V. y J. W. subieron al vehículo, tomaron el control de la conducción y arrancaron el tacógrafo para evitar su localización, causando daños tasados en 1.101 euros. Posteriormente, el camión fue trasladado hasta una nave del polígono industrial de Leganés, donde la mercancía fue descargada.

A continuación, el vehículo habría sido abandonado en Alcorcón. Ese mismo día, R. L. S. acudió a una gasolinera de Getafe afirmando haber sido víctima de un robo con arma.

El 15 de marzo de 2021, en la nave de Leganés, agentes de la Policía Nacional localizaron 12.772 dispositivos electrónicos tras detener a I. A. V. y J. W. Permanecían sin recuperar 4.238 aparatos, valorados en 591.582,91 euros.