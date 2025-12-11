La L6 de Metro reabre el día 20 tras más de 200 días: renovados 8.000 metros de carril y completado cambio tensión

Renovación de la Línea 6 de Metro - EUROPA PRESS

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Línea 6 de Metro de Madrid, la más utilizada por los madrileños, reabrirá de forma completa el próximo día 20 de diciembre tras más de 200 días de circulación interrumpida, primero entre Moncloa y Méndez Álvaro y luego entre Moncloa y Legazpi, tras haber finalizado anticipadamente la fase 1 de las obras que culminarán con la automatización completa de 'la Circular' en 2027.

Los trabajos para la renovación integral de la L6, con 28 estaciones a lo largo de casi 23,5 kilómetros y la más utilizada con 430.000 viajeros diarios, arrancaron el pasado 31 de mayo y, tras 203 días sin servicio, se retomará la circulación en toda la línea once días antes de lo previsto.

Algo que ha sido posible, según ha destacado Elisa Guzmán, responsable de Servicios de Superestructura de Vía de Metro, gracias al "esfuerzo muy importante" de los trabajadores de la compañía metropolitana y las empresas colaboradoras en este proyecto.

"Han trabajado siete días a la semana las 24 horas y el equipo de Metro ha estado totalmente implicado e involucrado. Gracias a ello, hemos conseguido optimizar rendimientos, aumentando la capacidad productiva con máquinas de mayor tamaño, que ha permitido abrir anticipadamente", ha explicado.

Durante esta primera fase, completada al 97% a día de hoy, se ha acometido la renovación de toda la plataforma de vía, con la sustitución del balastro que había (se han extraído 35.200 metros cúbicos) por plataforma de hormigón.

Además, se han renovado 86.057 metros lineales de carril, con una vida útil entre 30 y 40 años. Se ha hecho con soldadura eléctrica para evitar incidencias, principalmente a primera hora de la mañana por el cambio de temperatura.

También se han renovado los aparatos de sujeción y guiado de carril, que se utilizan para cambiar de una vía a otra a nivel de plataforma. En total, se han retirado 154.662 unidades.

Igualmente, se ha procedido a la modificación estructural de los andenes de las estaciones para prepararlos para la instalación de las futuras puertas de andén, con una renovación prevista de 7.000 metros lineales. En este caso, se han colocado 3.990 pilares de refuerzo y 7.700 metros de pisaderas provisionales.

Finalmente, se ha completado también el 100% del cambio de la tensión de la línea de 600 Vcc (voltaje de corriente continua) a 1.500 Vcc, con el objetivo de adaptarse a los nuevos trenes, una medida que permitirá además un 30% menos de consumo energético.

Esto posibilitará que en 2027 comiencen a circular por esta línea los 40 trenes monotensión de gálibo ancho y electricidad a 1.500 Vcc que ya está fabricando la empresa CAF. Comenzarán a llegar a mediados de 2026 y serán sometidos a pruebas antes de su puesta en circulación para el público.

Actualmente, se están realizando pruebas con los trenes para cerciorse del correcto funcionamiento de la línea, trabajos que se prolongarán hasta el día 18 previsiblemente.

MÁS DE 800 MILLONES DE EUROS

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad, Miguel Ángel García, ha visitado este jueves las obras de renovación de la Línea 6 y ha realizado un recorrido entre las estaciones de Pacífico y Arganzuela-Planetario para supervisar los últimos trabajos.

Durante su intervención, ha destacado la inversión de más de 800 millones de euros en esta renovación integral de la línea y la adquisición de los trenes, lo que permitirá una circulación más segura, con menos incidencias y mayor rapidez, además de una mayor sostenibilidad al reducirse el consumo energético.

"Se va a aumentar la velocidad un 27% y también van a tener una mayor capacidad y, por tanto, van a poder acoger a muchos más pasajeros de Metro de Madrid", ha destacado el también portavoz del Gobierno, que ha felicitado a Metro por ese trabaja "a destajo 24 horas al día para poder causar las menores molestias a los vecinos".

Igualmente, ha pedido disculpas a los madrileños por las molestias causadas durante unos trabajos "para mejorar Metro" y la experiencia del usuario para que sigan confiando en la red del suburbano "como el mejor metro del mundo".

SIGUIENTES FASES

Tras esta primera fase, está previsto que en enero arranque una segunda para proceder a la instalación de las futuras puertas automáticas a lo largo de 7.000 metros lineales de andén.

Estos elementos, que estarán presentes en las 28 estaciones, se van a implantar por la noche y sin afectar al normal funcionamiento de la L6 en el grueso de la jornada.

Y desde el 7 de enero, la finalización del servicio se adelanta a las 23 horas, de domingo a jueves, mientras que viernes y sábados mantiene el horario habitual, coincidiendo con los tramos de mayor demanda.

Durante este periodo, al igual que ha sucedido en las dos fases en las que no ha permanecido operativa la Circular al completo, la compañía metropolitana garantizará la movilidad de los viajeros que utilizan la línea en esa franja con autobuses gratuitos que realizarán el recorrido en superficie entre las 23.00 y la 1.30 horas.

Finalmente, la tercera fase arrancará con la llegada de los 40 nuevos trenes, prevista a partir de junio o julio. La previsión que maneja la Comunidad es que en 2027 'la Circular' se convierta en la primera línea de conducción automatizada de la red de Metro de Madrid.