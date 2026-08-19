LaLiga desestima el aplazamiento del Rayo Vallecano-Deportivo Alavés y se jugará este jueves en Butarque

Exteriores del estadio de Vallecas. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

LaLiga ha desestimado este miércoles la solicitud de aplazamiento presentada por el Rayo Vallecano en la tarde del martes de cara a su encuentro frente al Deportivo Alavés de la jornada 2 de LaLiga EA Sports, dado que "no concurre una causa reglamentaria de fuerza mayor ni una disposición de autoridad competente que imposibilite la disputa del partido en el día fijado", según confirmó la patronal.

Se confirma por tanto que el partido correspondiente a la jornada 2 de LaLiga EA Sports entre Rayo Vallecano y Alavés se celebrará este jueves 20 de agosto a las 21.00 horas, en el Estadio Ontime Butarque, estadio alternativo designado por el propio Rayo Vallecano específicamente para dicho partido.

El Rayo Vallecano solicitó este martes formalmente a LaLiga el aplazamiento del partido. Lo hizo después de recibir la negativa de la Comunidad de Madrid a levantar las medidas cautelares de suspensión de la concesión del Estadio de Vallecas, pese a haber puesto a disposición del Ejecutivo autonómico "toda la documentación solicitada" y haber trabajado para poder celebrar el encuentro en Vallecas.

Fuentes del Gobierno regional confirmaron a Europa Press su rechazo a levantar cautelares y señalaron que los técnicos de la Comunidad continúan trabajando en un informe para recoger el estado del recinto deportivo tras la auditoría que alertaba de "graves" deficiencias de seguridad, salubridad y mantenimiento en las instalaciones, motivo por el cual se ordenó iniciar el procedimiento para la extinción de la concesión.