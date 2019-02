Lanzan una campaña de crowfunding para financiar a un niño de 7 años un tratamiento de mielitis transversa

Publicado 07/02/2019 17:28:17 CET

La familia de Marcos, un niño de 7 años de Sevilla la Nueva que el pasado 19 de junio de 2018 se puso enfermo por una mielitis transversa que le ha paralizado el cuerpo, ha lanzado una campaña a través de GoFundMe para financiar un tratamiento que no está cubierto por la Seguridad Social.

Como explica el menor, esta enfermedad le obligó a estar dos meses en la UCI. "No podía respirar, ni andar, solo movía dos dedos. Desde agosto del año pasado vivo en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, donde me he recuperado gracias a los médicos, fisios y mi osteópata", señala.

El pequeño relata que ahora ya no tiene la traqueotomía, y se mueve más, pese a que aún sigue en silla de ruedas y su brazo derecho aún no ha despertado". Como indica la familia, urgentemente necesita tratamientos neuropáticos, "que no son cubiertos por la Seguridad Social".

"Si bien esta recaudación ha sido exitosa y en tiempo récord, cada aporte que se sume servirá para darle una mejor calidad de vida al menor y a su familia", han señalado.

Su madre, que encabeza la campaña de recaudación, ha explicado que por su tipo de lesión, Marcos necesita "despertar su cuerpo neuropáticamente lo antes posible", lo que "implica tratamientos novedosos que no cubre la Seguridad Social". "Posiblemente podremos contar con ayudas como las de la dependencia y de algunas fundaciones, pero Marcos no puede esperar a que llegue todos esto", ha lamentado.

La madre explica que hasta que no se les conceda la ayuda económica de la Comunidad de Madrid, la familia tendrá que asumir un "costoso" tratamiento de Marcos que consiste en aparatos y robótica de última generación (órtesis de marcha robotizada y órtesis robótica para el movimiento del brazo).

Mediante la campaña, esta madre hace hincapié en la necesidad de poder tener acceso a una casa adaptada para su hijo, debido a que, por dedicarse todo el tiempo a la recuperación del menor, no puede trabajar para poder financiarla.

"Todo esto es un gran esfuerzo económico y por eso os pedimos ayuda, para que Marcos pueda recuperarse lo mejor posible. Sabemos que sus necesidades van a ser muchas y el camino por recorrer largo, pero queremos centrarnos en el presente y en este momento esto es lo que necesitamos", ha indicado.

En este trastorno neurológico, los primeros 9 a 12 meses de lesión aproximadamente son los más importantes, en cuanto a, recuperación espontánea completa o parcial del sistema nervioso, para ayudar a reducir las posibles secuelas. Más adelante, la terapia consistirá en mejorar la fuerza muscular, la coordinación y el rango de movimiento, han detallado.