Lasquetty demanda "reglas claras" al Estado para el fondo europeo poscovid y reclama la convocatoria del CPFF

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández Lasquetty, ha demandado al Estado "reglas claras" para la distribución del fondo europeo de reconstrucción poscovid y ha reclamado la convocatoria, en agosto o septiembre, del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

"De los fondos europeos sabemos muy poco porque (el presidente del Gobierno) Pedro Sánchez verbalmente, sin un papel, sólo dijo que los distribuiría según los proyectos o ideas que más le gustaran, más o menos. Ese no es un criterio", ha lanzado en rueda de prensa.

Lasquetty ha recordado que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y homólogos de distintos signos políticos reclamaron que las autonomías cuenten con "una participación importante en esos fondos europeos, al menos del tamaño de la importancia a la hora de dar respuesta a las necesidades sanitarias, sociales y de empleo".

La segunda reivindicación pasó por "reglas claras", que "hay que hacerlas poniéndolas por escrito, reuniendo al CPFF, hablando en el Parlamento y en reuniones".

Lasquetty ha aprovechado para cargar contra el diputado socialista Carlos Carnero, que hoy ha criticado "la pasividad y falta de criterio" del Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso "a la hora de aprovechar la oportunidad que supone para la región el Fondo de Recuperación poscovid impulsado por la UE" y ha propuesto una comisión de seguimiento "que ayude a definir buenos proyectos para su financiación".

"Me parece muy mal que diga que no lo hemos entendido. No, es que no nos lo han explicado", ha replicado el consejero, que ha insistido en que no han recibido información sobre el fondo europeo por parte del Estado "ni de forma verbal". Reclaman un calendario e información sobre los requerimientos que tendrán los proyectos.