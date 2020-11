Lasquetty empezará a negociar Presupuestos con Vox en unas semanas y cree que "se dan las condiciones" para aprobarlos

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty, ha asegurado este lunes que se encuentran realizando ajuste técnicos de los datos facilitados por el Gobierno de España para elaborar los Presupuestos regionales de 2021, y dentro de unas semanas comenzarán la negociación para garantizar su aprobación.

"Los estamos preparando, pero estamos condicionados por las dificultades impuestos por el calendario tan retrasado del Gobierno de la Nación. Las reglas fiscales, que normalmente nos comunican en julio, este año lo han hecho a finales de octubre. Otro elemento que necesitamos saber para hacer correctamente los Presupuestos es cuánto suben las retribuciones de empleados públicos, que es de obligada realización en todas las regiones. El Gobierno lo hizo público a finales de octubre, un mes después de lo normal. Esto es lo que nos ha desplazado nuestros tiempos", ha esgrimido en una rueda de prensa celebrada esta mañana.

En su opinión, "se dan las condiciones" para que salgan adelante con el apoyo de PP, Ciudadanos y Vox. "No creo que los debates del Congreso vayan afectar, porque escuché a Santiago Abascal que ese debate (el de la moción de censura) no iba a afectar a la actuación de Vox en los parlamentos de Madrid, Murcia y Andalucía. Evidentemente es una negociación que todavía no ha empezado, ni se han definido los puntos que le interesa a Vox. Una vez terminado el borrador comenzaremos la negociación", ha señalado el consejero, que está seguro de que finalmente los aprobarán.

Respecto a la alternativa de negociar las Cuentas Públicas de la Comunidad con el PSOE, Lasquetty ha respondido que estaría dispuesto a ello si el PSOE defiende unos presupuestos liberales, de iniciativa privada y con gasto contenido e impuestos bajos. Pero para que ello pase, ha dicho, el Partido Socialista "habrá dejado de ser el más antiguo, retrógrado e inmovilista de toda Europa".

"Si para aprobarlos hiciéramos unos Presupuestos al modo socialista, disparatando el gasto, subiendo impuestos y contra la libertad económica, para eso no lo haríamos y no lo vamos a hacer en ningún caso. Nuestros presupuestos estarán basados en gasto prudente, atendiendo a las necesidades de la pandemia y con impuestos bajos", ha resumido el titular regional de Hacienda.

También ha avanzado que en sus Presupuestos no se plantean una bajada del tipo autonómico del IRPF que compense las futuribles subidas de este tipo nacional que plantea el Gobierno de España, aunque sí se plantean una bajada de medio punto del tipo autonómico "a lo largo de este mandato". "Lo ejerceremos pero no tenemos un calendario para definirlo. Nuestro compromiso y certeza es acometerlo a lo largo de la legislatura", ha apuntado Lasquetty.

Tampoco completa en las Cuentas Públicas de la Comunidad de Madrid para el año que viene una deducción fiscal para los afectados por los ERTE porque el Estado "deja abiertas hasta el último minuto" las decisiones sobre ampliaciones de los ERTE y "eso impide a todo el mundo hacer previsiones. "Nosotros hemos tomado medidas de apoyo a los autónomos y han dado resultado pero no contemplados una deducción específica de afectados", ha detallado.

El consejero también ha precisado que aumentarán las partidas para Sanidad, que supondrá el 40 y pico por ciento del total del Presupuesto de este año, a la espera de definirlo en el borrador de 2021. "Desde 2003 cuando la Comunidad asumió las transferencias, es el renglón más grande de gasto. El peso de Sanidad va a seguir siendo altísimo. Se gasta más del doble en Sanidad que en 2003. Cuando nuestros adversarios hablan de recortar y desmantelar la Sanidad, estamos gastando 1.100 millones de euros más que hace diez años. Que me expliquen dónde está el recorte y el desmantelamiento", ha apostillado.