Lasquetty negociará con Vox la gratuidad de Educación Infantil de 0 a 3 años: "Veremos qué margen puede haber"

Espera tener las peticiones concretas de Vox en un documento y confía en que las negociaciones lleguen "a buen puerto"

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha mostrado su predisposición a negociar con Vox la gratuidad de la Educación Infantil de 0 a 3 años, una de las peticiones que esta formación exige para dar luz verde a los Presupuestos Regionales para 2022.

"Está en la agenda, tenemos que seguir hablando sobre ello y ver qué margen puede haber y cuáles son las disponibilidades", ha manifestado en una entrevista con Europa Press. Considera que esta formación es consciente de que si a Madrid le va "mejor que a la media nacional" es por "la seriedad que ha tenido en las cuentas públicas" y que, por ello, no querrán "colocar cosas en unos términos que lo hagan inviable económicamente".

"Nosotros no nos inventamos el dinero ni ponemos gastos que no vayamos a poder financiar. En este caso tenemos que seguir avanzando mirando muy bien, muy bien, las cifras para no incurrir en ninguna equivocación", ha apuntado.

En cuanto a la derogación de las leyes LGTBI, otra de las condiciones de Vox para dar sus votos, Lasquetty ha reiterado que estas normativas "tienen margen de mejora". El consejero madrileño ha puesto el foco en que estas leyes "expresan respeto a la forma de vida que cada uno elija" pero jurídicamente pueden estar "mejor hechas".

El consejero madrileño, que no ha querido ahondar demasiado en el tema al tratarse de "una negociación que está abierta", sí ha expresado su deseo de tener ya todas las peticiones concretas de Vox en un documento y se ha mostrado confiado en que se llegue "a buen puerto". "Lo ha dicho la presidenta (Isabel Díaz Ayuso), queremos llegar a un presupuesto que tenga el mismo grado de apoyo que tuvo la investidura de mayo", ha recalcado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que en mayo hubo "una enorme mayoría de madrileños que votó por las políticas que Ayuso le estaba proponiendo y el camino que ella estaba señalando" y al mismo tiempo "hubo gente que votó a Vox". Lo que, a su parecer, no puede ser es que se invierta.

"Estos Presupuestos necesitan que ambas partes hagamos cesiones y aceptemos posiciones de la otra parte pero no que una parte suplante a la otra, ni Vox al PP ni el PP a Vox tampoco", ha avisado.

EL PSOE BUSCA "PROTAGONISMO"

Por otra parte, preguntado por el ofrecimiento del secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, de negociar conjuntamente con ellos unas nuevas cuentas, el titular de Hacienda considera que esto responde a su deseo de "tener algún protagonismo ahora que son tercer partido en la discusión de los Presupuestos".

"Ya me gustaría a mí que hubiera un PSOE de Madrid con el que se pudiera hablar", ha dicho a continuación. Para ello, tendría que ser un partido "que dejara de ir contra todas y cada una de las bajadas de impuestos" que proponen y que dejara de "meter más gasto público, más intervención".

A su juicio, los socialistas en Madrid "no han evolucionado lo suficiente" y, por ello, no se dan cuenta de que "la gente tiene una visión más moderna de su propia vida, de sus oportunidades, del resto que merece su dinero, su propiedad y su proyecto vital".