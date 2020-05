Lasquetty no sabe lo que recibirá Madrid del fondo pero espera que sea suficiente para cubrir "enormes" costes

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty, ha sostenido que desconoce aún lo que recibirá la Comunidad de Madrid del fondo no reembolsable del Gobierno pero espera que sea "suficiente" para cubrir los "enormes" costes que la crisis del coronavirus está significando para las arcas de la autonomía.

En una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press, el consejero regional ha celebrado la aprobación de este fondo, "un éxito" del Gobierno regional porque ha sido algo que, según ha dicho, la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido desde el primer día.

"El día del cierre de la actividad, el 15 de marzo, fue el primero que se exigió, ante una situación excepcional nacional, que los gastos fueran financiados por un fondo nacional. Durante mes y medio se nos ha estado diciendo que no y, al final, lo hemos conseguido", ha remarcado.

Así, ha hecho hincapié en que va a haber un fondo no reembolsable que les va a permitir pagar todas las facturas de la crisis sanitaria y del impacto que tiene el coronavirus fundamentalmente en el servicio sanitario.

"Falta todavía conocer detalles importantes y no sabemos todavía la cuantía pero sí esperamos que sea suficiente para cubrir los costes enormes que está significando el Covid-19 para las arcas de la Comunidad de Madrid, sin necesidad de que la Comunidad se endeude más", ha indicado.

Hasta ahora, desde el Gobierno autonómico, han estimado que el coste directo e indirecto de la crisis del coronavirus será de unos 2.000 millones de euros, "aunque posiblemente la cifra sea más alta".

Respecto a si la región alcanzará la cifra de un millón de parados, Lasquetty ha incidido es que espera que no sea así y ha hecho hincapié en que esto no se produciría si desde el Gobierno de la Nación actuasen "bien" y no se retrasase la apertura de la hostelería hasta final de año.

CS APOYA EL ESTADO DE ALARMA

Por otra parte, preguntado por si la decisión de Ciudadanos de apoyar el estado de alarma podría desestabilizar al Gobierno autonómico, el titular de Hacienda ha reconocido que la decisión de la formación 'naranja' es "una novedad" pero ha asegurado que "no tiene por qué impactar en el funcionamiento" del Ejecutivo, "donde todos y cada uno" trabajan en la responsabilidad que tienen con "cierto grado de eficacia y desempeño".

"No creo que la toma de decisiones de Ciudadanos en el Congreso vaya a repercutir directamente en el Gobierno de la Comunidad. Es evidente que pensamos diferente, Ciudadanos va a apoyar al Gobierno y nosotros no", ha trasladado.