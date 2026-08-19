La Latina rescata 'El barberillo de Lavapiés', un clásico de la zarzuela madrileña

El Barberillo de Lavapiés - TEATRO LA LATINA

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Madrid más castizo, las intrigas y los enredos amorosos se dan cita desde este miércoles en el Teatro La Latina con 'El barberillo de Lavapiés', una de las zarzuelas más representadas del repertorio español, que regresa a la capital dentro del ciclo 'Zarzuela en La Latina'.

La obra podrá verse hasta el domingo en cinco funciones y recupera una historia que, más de 150 años después de su estreno, mantiene intactos algunos de los ingredientes que la convirtieron en un clásico: un barbero pícaro, una costurera con carácter, una historia de amor y una conspiración que acaba mezclando los asuntos de la calle con los de la corte.

Con música de Francisco Asenjo Barbieri y libreto de Luis Mariano de Larra, 'El barberillo de Lavapiés' fue estrenado el 18 de diciembre de 1874 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. La acción se sitúa en 1770, durante el reinado de Carlos III, y transcurre entre los alrededores de El Pardo y distintos espacios de Madrid.

La trama gira en torno a Lamparilla, un joven barbero ingenioso y de carácter popular, y Paloma, una costurera de Lavapiés. Sus lances amorosos se cruzan con una intriga política en la que ambos terminan implicados casi por accidente.

El regreso a La Latina se integra en la programación de 'Zarzuela en La Latina', un ciclo que este verano reúne ocho grandes títulos del género lírico y que busca recuperar sobre el escenario el Madrid más popular. La programación, que se desarrolla del 22 de julio al 6 de septiembre, incluye también 'La canción del olvido', 'La Gran Vía', 'La revoltosa', 'La verbena de la Paloma', 'Luisa Fernanda' y 'La tabernera del puerto', además de 'La traviata'.

En el caso de 'El barberillo de Lavapiés', la dirección escénica y artística corre a cargo de Marco Moncloa y la dirección musical corresponde a Javier Corcuera. El montaje cuenta con el Coro y la Orquesta de L'Operamore, dentro de una propuesta que apuesta por mantener el componente popular y cómico de la obra.

Las funciones tendrán lugar de miércoles a sábado a las 20 horas y el domingo a las 19 horas. Con esta representación, La Latina continúa así su apuesta estival por acercar al público algunos de los títulos más reconocibles de la tradición lírica española y por recuperar, a través de la zarzuela, personajes, músicas y ambientes ligados a la historia de Madrid.