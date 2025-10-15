Laura Martínez, ganadera y veterinaria en La Caperuza, protagonista del nuevo episodio de microEmPrendedores. - LAURA MARTÍNEZ

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El nuevo episodio del pódcast microEmPrendedores, producido por Europa Press con el apoyo de CaixaBank, viaja hasta el norte de Madrid (Bustarviejo) para conocer la historia de Laura Martínez, ganadera y veterinaria en La Caperuza, que ha logrado fusionar la ganadería de pastoreo regenerativa con la elaboración artesanal de quesos y yogures bajo un enfoque moderno, sostenible y profesional.

A través del proyecto La Caperuza, esta emprendedora, junto a dos socios más, defiende una forma de entender la ganadería basada en el respeto al entorno, el bienestar animal y la producción de alimentos de alta calidad con identidad local.

Su testimonio refleja cómo tradición, innovación y sostenibilidad pueden convivir en un mismo modelo productivo y este proyecto ha estado presente en Impulso Agro, una iniciativa conjunta de AgroBank y Basque Culinary Center que tiene como objetivo dar visibilidad a jóvenes del sector agroalimentario español que, a través de su trabajo y sus proyectos, están transformando el sector.

En este episodio, de unos 20 minutos de duración, los oyentes conocerán la actualidad más destacada del emprendimiento nacional, descubrirán historias inspiradoras y escucharán el consejo motivacional de un referente empresarial.

La sección de actualidad repasa la evolución positiva del sector agroalimentario español, que consolida su crecimiento según el último informe de CaixaBank Research, así como el impacto económico de la feria Fruit Attraction 2025, celebrada en Madrid.

También aborda las políticas de apoyo al emprendimiento en Castilla-La Mancha, donde la Junta prepara una convocatoria de 22 millones de euros para autónomos, así como las iniciativas para fomentar la empleabilidad femenina en Tarifa (Cádiz) y la formación en emprendimiento entre los jóvenes de Murcia. La región acogerá además este mes el evento internacional WIP'25, que reunirá a más de 3.000 emprendedores y startups tecnológicas.

El episodio concluye con una cita de Peter Drucker, considerado el padre del pensamiento empresarial moderno: "La mejor manera de predecir el futuro es crearlo", un recordatorio de que el emprendimiento nace de la acción y la visión transformadora.

El podcast microEmPrendedores se emitirá en los canales de audio de Europa Press (Spotify, Ivoox, Amazon e iTunes) y CaixaBank.