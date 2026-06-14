Lavapiés se va de croquetas por el Día Mundial de la Tapa: 21 locales ofrecerán sus mejores creaciones a 1,5 euros

Archivo - 21 Croquetas Exclusivas A 1'5Euro Protagonizan El Día Mundial De La Tapa En Lavapiés Con La Cocina Saludable De Xandra Luque - JOSE ANTONIO ROJO - Archivo

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El barrio de Lavapiés celebrará desde este martes el Día Mundial de la Tapa con una ruta en la que 21 bares y restaurantes del barrio servirán croquetas a 1,5 euros, con propuestas tradicionales, internacionales, vegetarianas y veganas.

La iniciativa, que alcanza su sexta edición en Lavapiés, refleja el carácter multicultural de este barrio madrileño, con croquetas inspiradas en cocinas de distintas partes del mundo. Además, contará como madrina con la chef y dietista Xandra Luque, según ha indicado la Asociación de Comerciantes de Lavapiés.

La jefa de cocina de la Clínica Universidad de Navarra ofrecerá un showcooking en directo en el que enseñará a preparar cuatro croquetas saludables y nutritivas: de gambas al ajillo con alioli suave de albahaca; de puerro confitado, cremoso de gorgonzola y pato desmigado; de cocido madrileño con aliño de hierbas frescas; y una propuesta dulce de chocolate y praliné de avellanas.

Dentro del recorrido, Tapioquería (La Fe, 1), presentará una 'coxinha' de yuca con pollo desmechado y queso fundente, mientras que La Caníbal (Argumosa, 33), servirá la 'bellyuzu', una propuesta de cerdo agridulce rebozado con queso manchego gratinado y yuzu.

También participan Kaldi Café (Oso, 25), con una croqueta de surimi al estilo sushi, rellena de queso crema y pimentón; Darbuka Bar (Buenavista, 46), con una reinterpretación del 'kibbe' árabe a base de bulgur fino, ternera picada, cebolla y especias; La Lata de Cascorro (Embajadores, 1), con 'La gringa', elaborada con queso de cabra y jalapeño; y Café Barbieri, con una croqueta de pesto genovés con albahaca fresca, piñones, parmesano y ajo.

Las raíces regionales también estarán presentes con propuestas como la croqueta de zorza gallega y crema de boniato de Portomarín, (Valencia, 4), o la 'Extrema y Dura' de La Chulapa en Mayrit, en (Doctor Fourquet, 37), elaborada con morcilla patatera, miel y queso de cabra en homenaje a Robe Iniesta. Espronceda (Santa Isabel, 17) servirá 'La de León', con morcilla leonesa, mientras que Citynizer (Juanelo, 17) apostará por una croqueta de jamón ultracrujiente.

El Jamón (Lavapiés, 47) participará con la 'Jamona silvestre', que combina jamón ibérico y setas del bosque, y El Económico (Argumosa, 9) ofrecerá una croqueta de gambas y marisco.

SIETE PROPUESTAS VEGETARIANAS Y VEGANAS

La edición de este año contará también con siete croquetas vegetarianas y veganas, una línea ya consolidada dentro de la oferta gastronómica del barrio. La Encomienda Vegana (Encomienda, 19) elaborará 'Viva Asturias', con calabizo, chorizo vegano y salsa de manzana verde.

Por su parte, Hartem Bar (Duque de Rivas, 5) presentará 'El jardín de las delicias', una propuesta vegetal con empanado crujiente de veggie chips, base de chutney de melocotón, falso caviar de remolacha, cilantro y yondu.

Además, la bechamel de las croquetas participantes se elaborará con Leche Madriz, cooperativa madrileña certificada en Bienestar Animal, que aportará seis litros de leche procedente de sus granjas sostenibles a cada establecimiento participante.