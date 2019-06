Levy insiste en que el PP está dispuesto a un acuerdo con Vox, aunque afea que no tengan voluntad de negociación

Publicado 27/06/2019 14:47:13 CET

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, ha insistido este jueves en que el Partido Popular está dispuesto a llegar a un acuerdo con Vox, al que, no obstante, ha acusado de no tener "voluntad de negociación".

En una intervención en La Sexta, recogida por Europa Press, la edil madrileña ha recalcado que no ha habido ningún incumplimiento del acuerdo alcanzado en el Consistorio ya que se habían dado 20 días de plazo tras la investidura de José Luis Martínez-Almeida como alcalde de Madrid.

El pasado martes, el portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados y cabeza del comité negociador, Iván Espinosa de los Monteros, anunció que habían decidido romper su acuerdo con el PP en el Ayuntamiento de Madrid y que se pasaban a la "oposición", lo que dejaría el gobierno municipal de PP y Cs en minoría.

"Lo que no hay es voluntad de negociación ni de acuerdo. Si el día que Almeida fue investido a nadie le molestó ese decreto de composición de Gobierno y ahora tienen una posición diferente, no lo entiendo y deberán ser estas personas quienes expliquen y se sienten a la mesa a negociar porque el plazo no ha pasado", ha reseñado.

En la misma línea que lo manifestado por Almeida, ha señalado que el PP está dispuesto a buscar "espacios de común acuerdo", reiterando que "no se puede haber incumplido nada cuando no ha habido negociación".

En cuanto a la Comunidad, Levy ha destacado que Vox no tienen "una posición absoluta" en las negociaciones, por lo que no pueden imponer y deben dejar al lado "los maximalismos". "Nosotros seguimos entendiendo un modelo de sociedad y convivencia que mire hacia delante y no para atrás", ha aseverado.

"No pueden imponer a los demás. Hay que buscar espacios comunes y ponernos de acuerdo. Estoy absolutamente convencida de que seremos capaces de llegar a acuerdos y dar estabilidad al próximo Gobierno regional", ha subrayando indicando que es importante tener empatía para sentarse a negociar.