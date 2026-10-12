Levy tendrá que explicar qué se hizo por Maricarmen entre cruce de críticas por "instrumentalizarla" o no hacer "nada"

Decenas de personas dejan flores y velas durante la manifestación ‘Hasta Siempre, Maricarmen’, en la vivienda de Maricarmen, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). Muchas personas han dejado velas, flores y carteles de ánimo junto al portal del que f - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala-presidenta de Retiro, Andrea Levy, tendrá que dar explicaciones sobre qué se hizo desde la Junta Municipal por su vecina Maricarmen Abascal, la octogenaria desahuciada de la vivienda en la calle Alcalde Sainz de Baranda donde había vivido 71 años, explicaciones que llegarán al Pleno, que se celebrará este martes 13, entre cruces de críticas, desde utilizar a la anciana como "señuelo electoral" a la "nada" en política para haberle evitado el desahucio y las consecuencias en su salud.

Es Más Madrid quien ha registrado la petición de comparecencia de Levy en el Pleno para que "dé cuenta del conjunto de iniciativas desarrolladas por la Junta Municipal en relación con el desahucio de Maricarmen Abascal Martín, vecina de 87 años".

La comparecencia será el último punto del día del Pleno convocado para este martes y llegará después de la publicación de una carta abierta de la Asociación Vecinal Retiro Norte, titulada 'Nuestro barrio es Maricarmen', donde se preguntan qué clase de ciudad es la que no permite envejecer en ella a quienes la levantaron.

En la carta señalan que las negociaciones con la propiedad no avanzaban, con "llamadas sin respuesta, largas, y el 23 de septiembre cada vez más cerca. "Teníamos la esperanza de que la presión vecinal frenara el desahucio, de que entre todas pudiéramos impedirlo. Pero el 23 de septiembre vinieron a echarla, a pesar de sus 87 años, de toda una vida en esa casa y de su deseo, tantas veces repetido, de morir en ella. Esa misma noche, en el hospital, seguía pidiendo volver a casa. A una casa de la que todavía guardábamos unas llaves que ya no abrían", han detallado.

Días después, con miles de personas en la calle en todo el país, "la propiedad aceptó un nuevo contrato que le habría permitido volver. Lo que durante meses había sido imposible se resolvió en una semana. Llegó tarde: Maricarmen no volvió a pisar su casa, porque su condición era ya demasiado frágil", apunta la asociación.

TENSIÓN EN CIBELES

La tensión vivida en el Pleno de Cibeles el pasado jueves puede ser la antesala de lo que ocurra este martes en la Junta de Retiro. La portavoz socialista, Reyes Maroto, afeó a la bancada del PP que se avergonzaba de esos concejales porque "hoy toda España y todo Madrid está llorando a Maricarmen y ustedes tienen aquí las caras largas y se niegan a hacer un minuto de silencio".

"Maricarmen pudo haber tenido otro final, en su casa, con sus recuerdos, con la tranquilidad y el cariño que merecía. Sin embargo ha muerto fuera de su hogar, despojada de su vida cotidiana y convirtiéndose en un símbolo que nunca quiso ser. Madrid le debe un homenaje, también un compromiso de que nadie más tenga que vivir lo que ella vivió", se dirigió al alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

Maroto tiene claro que él "tiene la responsabilidad de que no haya más Maricarmen en esta ciudad y, si de verdad lamenta su muerte", algo de lo que está segura, "haga todo lo posible para proteger a las familias que pueden perder sus casas porque los fondos buitres las quieren echar al ya no ser rentables".

"HAY MUCHAS FORMAS DE MORIR Y MUCHAS DE MATAR"

La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, citando el 'Matar' de Bertolt Brech con su 'Hay muchas maneras de matar... Muy pocas de estas formas están prohibidas por la ley', acusó a Almeida "por no hacer nada cuando podía haber hecho".

"¿Les costaba mucho participar del minuto de silencio? ¿Les costaba mucho participar del estado de ánimo de la sociedad madrileña y española y ponerse de pie durante un minuto en respeto y en recuerdo de una mujer que fue desahuciada por dos buitres?", preguntó al primer edil.

"Yo hoy aquí voy a señalar a los cómplices y a las personas que han participado de uno de los episodios más crueles de la historia reciente en nuestro país. Señalo a sus amigos, a Ricardo Alonso y a Fernando Alonso, a dos personas que no serán un fondo buitre, pero desde luego son seres humanos buitres, codiciosos, avariciosos porque 234 inmuebles no les parecía suficiente, querían más, aunque supusiera pasar por encima de la vida de una mujer de 87 años. Mil veces cambiarán el nombre de su empresa, mil veces les encontraremos", advertía.

Maestre señaló "al Gobierno municipal, al delegado de Vivienda, a la concejala de distrito del Gobierno de Almeida, a todos los que pudieron hacer algo antes del desahucio, antes cuando importaba". "¿En qué pensaban ustedes cuando el día 9 de junio votaron que no a mediar para buscar una solución para Maricarmen? ¿El 14 de julio volvieron a votar que no para buscar una solución para Maricarmen?", ha cuestionado.

"Y señalo al alcalde, que no hizo nada cuando podía hacerlo", lanzó. "Yo no querría estar en su lugar, no querría estar en su lugar sabiendo que hoy Maricarmen podría estar tranquila en su casa o podría haber muerto tranquila en su casa sin haber salido en camilla de su casa de los últimos 50 años si hubiera actuado antes. Usted no hizo nada cuando Maricarmen lo pidió. Usted solo actuó cuando los buitres que se querían forrar con su vida y con su casa necesitaron lavar su imagen. Usted trabajó para los buitres. Y, señor Almeida, le va a perseguir toda la vida. Toda la vida le va a pesar en la conciencia", vaticinó la jefa de la oposición, que ha arremetido contra el "nada" con las que resume la política de Almeida.

"ESTRATEGIA ELECTORAL"

Martínez-Almeida acusó a la izquierda de ser unos "buitres", unos "carroñeros", de utilizar a Maricarmen Abascal como "estrategia electoral", para remarcar que el PP no dará "un paso atrás ni agachará la cabeza" sino que les ganarán "donde hay que ganar en democracia, que es en las urnas, donde habla el pueblo".

"Hay que ser miserables para utilizarla de la forma sectaria y partidista que ustedes la utilizan", continuaba el alcalde. Para Almeida "no es incompatible respetar la memoria de Maricarmen y lamentar profundamente su fallecimiento" porque fue "la normativa de la izquierda la que desahució a Maricarmen". "Y no es incompatible respetar la memoria de Maricarmen y lamentar su fallecimiento con decir que antes de Maricarmen hubo 290.000 personas desahuciadas en España durante sus ocho años de gobierno", prosiguió.

Incluso acusó a la izquierdca de "haber empleado más tiempo imprimiendo carteles que en ayudar a Maricarmen en vida" dado que "la Administración que prestó la ayuda social a Maricarmen fue el Ayuntamiento de Madrid, la Administración que hubiera posibilitado que Maricarmen hubiera podido volver a su casa fue el Ayuntamiento de Madrid".

"Ustedes, desde el Gobierno de España, no movieron un solo dedo. ¿Le puede explicar usted a los madrileños por qué las viviendas de Sareb las gestiona BlackStone por 50 millones de euros?", preguntó a la jefa de la oposición. A la socialista Reyes Maroto le trasladó su interés por saber "dónde están las 184.000 viviendas que prometió Pedro Sánchez".

"Lo he dicho, frente a los carroñeros, frente a los que utilizan a Maricarmen como estrategia electoral, frente a los que no entienden nada más que el odio y la confrontación, el 29 de noviembre las urnas hablarán", ha concluido.