Las librerías de la región protagonizan un nuevo festival literario con la participación de Espido Freire o María Dueñas

Inauguración del Hospital Isabel Zendal - EUROPA PRESS/J. Hellín. POOL - Europa Press

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid celebrará del 23 al 26 de abril la primera edición de LIBROMAD, un festival que se desarrollará en más de 100 municipios de la región y que llegará a 120 bibliotecas con una programación que incluye más de 400 actividades, con las librerías como protagonistas.

La iniciativa contará con la participación de 145 librerías y cerca de 300 autores, entre ellos Espido Freire, Andrés Trapiello, María Dueñas y Jacobo Bergareche. Bajo el lema 'Los confines de los libros', el Ejecutivo autonómico promoverá durante cuatro jornadas la lectura como una experiencia compartida, ensalzando la labor de autores, bibliotecas y librerías.

La programación, de carácter multidisciplinar, invitará a reflexionar sobre los límites de este hábito y su capacidad para trascender la página impresa. En este contexto, se organizarán encuentros y conversaciones literarias en librerías entre editores, escritores y lectores, como en Las Indomables (Chamartín) o Pérgamo (Salamanca).

DIÁLOGOS, ENCUENTRO CON AUTORES Y UN PASAPORTE LITERARIO

Asimismo, se celebrarán diálogos en Ivorypress (Chamberí) sobre ámbitos como la neurociencia o el diseño urbano, con la participación de Pilar Adón y Mario Obrero en Getafe o Jacobo Bergareche en la capital.

La librería Alcalá Comics organizará (jueves 23) un juego de mesa de roles ocultos en el que los participantes se dividirán en equipos enfrentados, representando al Bien y al Mal.

Lasai, en la capital, acogerá ese mismo día un encuentro con autores que se acompañará de una degustación de txakoli. Además, LIBROMAD participará en el proyecto internacional Global Book Crawl, una iniciativa que conecta librerías independientes y propone un recorrido por la ciudad.

Entre el 23 y el 25 de abril, los participantes deberán visitar al menos seis de los locales colaboradores, sellar un pasaporte literario y presentarlo en el acto de clausura de la Plaza de España, donde podrá canjearse por un regalo hasta fin de existencias. En este espacio de la capital tendrá lugar el acto central de esta iniciación con mesas redondas y música en directo.

EN LAS BIBLIOTECAS

Por su parte, la programación en bibliotecas incluye propuestas como la mesa redonda 'Menos postureo y más puchero: contra la tiranía de los foodies' (23 de abril), con Juan Manuel Bellver, Sacha Hormaechea y Alberto Fernández Bombín en la Biblioteca Regional Joaquín Leguina (Arganzuela); la presentación de 'La voz del viento' en la Biblioteca del Real Jardín Botánico de Madrid (Retiro); y diversos encuentros literarios en el Servicio de Archivo y Bibliotecas de Alcalá de Henares, con la participación de Andrés Trapiello y María Dueñas, entre otros.

En Humanes de Madrid, la Biblioteca Lorenzo Silva acogerá el encuentro en torno al libro Conversaciones con Lichis, mientras que la Casa de Velázquez, en el distrito de Moncloa-Aravaca, se sumará a LIBROMAD con una actividad de lectura teatralizada a cargo de la compañía Prostíbulo Poético.

La Biblioteca será el escenario también de la presentación del libro 'Conversaciones con Lichis', mientras que la Casa de Velázquez, en el distrito de Moncloa-Aravaca, se incorporará a la programación con una lectura dramatizada a cargo de la compañía Prostíbulo Poético.

Ya el día 24, en Colmenar Viejo partirá desde la Biblioteca Miguel de Cervantes una intervención escénica itinerante en la que varios intérpretes leerán textos breves en distintos puntos del recorrido, acercando la literatura al público en su entorno cotidiano.

En Collado Villalba, la Biblioteca Municipal acogerá a las 20 horas un escape fun, en el que los participantes irán superando distintas pruebas a lo largo de la actividad. Galapagar celebrará el día 25 su VI Feria del Libro en la Biblioteca Municipal Ricardo León, una cita que reunirá a autores, editoriales y asociaciones locales, ofreciendo al público la oportunidad de descubrir el talento del municipio.

Además, la Biblioteca Pública Elena Fortún (del distrito de Retiro), en colaboración con Patrimonio Histórico de Metro de Madrid, organizará una charla-coloquio en torno al libro 'El alma del suburbano madrileño. Un viaje por las estaciones de la etapa clásica (1919-1944)', seguida de una visita a la Nave de Motores de Pacífico.

OTROS ESPACIOS

Coincidiendo con el inicio del festival, el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid (MARPA), en Alcalá de Henares, acogerá un encuentro entre José María Pérez Peridis y Enrique Baquedano en torno a la novela 'El tesoro del convento caído'.

El Centro Cultural Isabel de Farnesio, en Aranjuez, abrirá sus puertas a una propuesta de teatro de objetos. En esta experiencia, los espectadores escucharán la obra a través de auriculares mientras otro asistente asume el papel de titiritero, siguiendo indicaciones en directo.

El sábado 25 de abril, la plaza de Cervantes de Alcalá de Henares acogerá, en tres pases el espectáculo 'Definiciones Ambulantes', de la compañía Eléctrico 28. Se trata de una intervención escénica en la que tres diccionaristas, junto a los asistentes, utilizarán la observación, el cuerpo y la palabra para reinterpretar lo que sucede a su alrededor.