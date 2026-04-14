Libromad celebrará su gran fiesta del libro en Plaza de España como broche a una programación con más de 400 actividades

Presentación de Libromad en la Libería Antonio Machado - EUROPA PRESS

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid celebrará del 23 al 26 de abril la primera edición de Libromad, la nueva Semana del Libro que transforma a la mítica Noche de los Libros y que contará con una programación de más de 400 actividades repartidas en un centenar de municipios, con la implicación de más de 130 librerías, 120 bibliotecas y más de 300 autores, con una gran fiesta literaria en Plaza de España como broche.

El festival, de acceso gratuito, nace así con el objetivo de ampliar el modelo de La Noche de los Libros tras dos décadas de andadura y consolidarse como una cita cultural de carácter festivo y popular en torno al Día del Libro (23 de abril), extendiendo su duración a cuatro jornadas para facilitar la asistencia del público.

Durante estos días, "las historias no se detienen", sino que se expanden por toda la región con propuestas para todos los públicos bajo el lema 'Los confines de los libros'.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, ha sido el encargado de dar a conocer la programación de esta nueva etapa en un acto celebrado en la Librería Machado de la capital, que ha contado con una amplia afluencia de público.

Para el consejero, esta nueva cita supone "dar un paso más" sobre una iniciativa, La Noche de los Libros, que ha sido "exitosa para los lectores y para la cultura del libro en Madrid". En este sentido, ha subrayado a los medios que el objetivo es que "las librerías sean el foco de esta semana", con los espacios de encuentro entre lectores, autores, editores y libreros como grandes protagonistas.

Además, ha incidido en la importancia de reforzar esa relación directa con el público, ya que las librerías permiten una "recomendación certera" por parte de los profesionales del sector, en lo que ha definido como "un festival de la lectura, un festival de los lectores para la región más lectora de España".

La programación incluirá encuentros con autores, firmas, narraciones, dramatizaciones, talleres, debates, actuaciones musicales, cine o itinerarios literarios, en una propuesta que busca que los libros "viajan de un lugar a otro" y conectan municipios, generaciones y formas de entender la lectura, en una clara apuesta por la descentralización cultural.

GRAN ACTO CENTRAL EN PLAZA DE ESPAÑA

Como broche final, el 26 de abril Plaza de España se vestirá de gala para acoger desde las 10 horas una gran celebración del libro abierta a todos los públicos, concebida como una "gran fiesta" del sector y de los lectores.

La jornada arrancará con una lectura colectiva acompañada de una chocolatada popular. A las 11 horas tendrá lugar la actividad 'Leer para reencantar el mundo', con la participación de los autores Manuel Vilas, María Hesse, Lorenzo Silva, Marta Fernández y Blanca Lacasa.

A las 12 horas, el público podrá disfrutar del concierto de Billy Boom Band, un proyecto de pop-rock dirigido a público familiar bajo el lema '#elrocksíescosadeniños'. A las 13 horas se celebrará la performance literaria '¿Quién es Celeste Baker?', el proyecto de Lourdes Hernández, conocida como Russian Red, que combinará literatura, interacción con el público y música en directo.

El cierre musical llegará a las 14 horas con Alberto & García, banda que fusiona folclore latinoamericano, pop-rock clásico y electrónica.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS PÚBLICOS Y MINIFERIA DEL LIBRO

El público infantil y juvenil contará con un espacio destacado dentro de Libromad, con actividades desde las 11 horas a cargo de Factoría Teatro, compañía fundada en 1993 en Madrid. También habrá cuentacuentos para niños de 0 a 3 años, propuestas escénicas de 'Cuentos a escena' para edades de 3 a 6 años y una yincana para menores de entre 6 y 15 años pensada para fomentar la lectura de forma lúdica, invitando a los participantes a "ven a descubrir los confines de los libros".

Además, uno de los ejes centrales del acto será la Miniferia del Libro, organizada en colaboración con Librerías de Madrid, que se desarrollará entre las 10 y las 15 horas con expositores de librerías madrileñas, firmas de autores, novedades editoriales y un descuento del 10% en las compras.

En declaraciones a los medios, el secretario de la Asociación de Librerías de Madrid, Pablo Bonet, ha señalado que el sector está "de fiesta" con esta transformación, que supone "más días, más actividades y las librerías en el centro de todo el encuentro de la lectura", con una programación que se extiende más allá de la capital y convierte estos espacios en focos culturales en toda la región.

LECTURA EN LOS PARQUES, EN LAS AULAS O EN EL METRO

"Madrid es una región que lee en todos los espacios", ha destacado el consejero en la Libería Antonio Machado, donde ha recordado que la Comunidad cuenta con el mayor índice de lectura de España, con un 76,8%, con hábitos que se extienden "en el metro, en las bibliotecas, en los parques, en las aulas, en casa y también en las pantallas", reflejo del momento actual.

En este sentido, ha defendido que, ante estos datos, "lo razonable es que las políticas culturales giren en torno a la lectura", al considerarla un pilar fundamental de la cultura y un elemento clave en la vida cotidiana de los ciudadanos.

También durante la presentación, representantes del sector han valorado de manera positiva el refuerzo del tejido cultural en la región, con cerca de 400 librerías como "puertas de acceso a los libros", el papel clave de las bibliotecas como espacios activos y la importancia del encuentro directo entre autores y lectores, que aporta "humanización" a la creación literaria y contribuye a consolidar los altos índices de lectura en la Comunidad de Madrid.