Libromad despide este domingo su primera edición con una gran fiesta en Plaza de España para celebrar la literatura

Interior de la librería 8 y medio, a 22 de abril de 2026, en Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press

MADRID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Semana del Libro de Madrid, Libromad, pondrá el broche a su primera edición este domingo con una gran fiesta en Plaza de España, un enclave que se viste de gala para acoger desde las 10 horas una gran celebración del libro abierta a todos los públicos, concebida como una gran fiesta del sector y de los lectores.

La jornada arrancará con una lectura colectiva acompañada de una chocolatada popular. A las 11 horas tendrá lugar la actividad 'Leer para reencantar el mundo', con la participación de los autores Manuel Vilas, María Hesse, Lorenzo Silva, Marta Fernández y Blanca Lacasa.

A las 12 horas, el público podrá disfrutar del concierto de Billy Boom Band, un proyecto de pop-rock dirigido a público familiar bajo el lema '#elrocksíescosadeniños'.

A las 13 horas se celebrará la performance literaria '¿Quién es Celeste Baker?', el proyecto de Lourdes Hernández, conocida como Russian Red, que combinará literatura, interacción con el público y música en directo.

El cierre musical llegará a las 14 horas con Alberto & García, banda que fusiona folclore latinoamericano, pop-rock clásico y electrónica.

Libromad cerrará así su primera edición que, bajo el lema 'Los confines de los libros', ha ofrecido estos días más de 400 actividades en un centenar de municipios, con la participación de cerca de 300 autores y 145 librerías.

La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo autonómico, da continuidad a la mítica Noche de los Libros en su misión por fomentar la lectura y poner en valor el papel de escritores, librerías y bibliotecas, en el marco de la conmemoración del Día del Libro (23 de abril).

Durante cuatro jornadas, el festival desplegó una programación que incluye encuentros en librerías, conversaciones entre editores, escritores y lectores, así como actividades en espacios culturales de toda la región. Asimismo, se han llevado a cabo presentaciones, firmas y encuentros con autores en distintos formatos, con especial protagonismo de las librerías independientes.