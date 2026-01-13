Los libros vuelven a salir a la calle: 7.200 vinilos con fragmentos de 21 obras viajan en Metro y autobuses de Madrid

El consejero de Transportes, Jorge Rodrigo (2i), durante la 28ª edición de Libros a la Calle, una iniciativa destinada a fomentar la lectura entre los usuarios del transporte público de la región. - EUROPA PRESS

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La campaña de fomento de la lectura Libros a la Calle instalará en su 28ª edición un total de 7.200 vinilos que reproducen fragmentos de una veintena de obras literarias en el interior de trenes de Metro y autobuses de la EMT e interurbanos del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM).

La iniciativa, impulsada por la Asociación de Editores de Madrid (AEM) en colaboración con la Comunidad de Madrid, Metro de Madrid, la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y el CRTM, con el apoyo del Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), busca despertar la curiosidad lectora de los viajeros y acercar la literatura a los usuarios del transporte público de la región.

La presentación, en el vestíbulo de la estación de Moncloa, ha contado con la participación del consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, y del director general de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, Bartolomé González Jiménez, quienes han inaugurado la campaña descubriendo las primeras láminas.

"Es para nosotros una ilusión volver a poder celebrar este tipo de actividad cultural en el Metro de Madrid porque es una de las iniciativas más importantes que organiza Metro con el fin de fomentar la lectura entre todo el público madrileño y en este caso entre los madrileños que utilizan este servicio público de transporte", ha subrayado Rodrigo.

En este sentido, ha recordado que los madrileños son "los que más leen de toda España", y ha añadido que gracias a estas iniciativas, se ha conseguido que "suba a un 3% el porcentaje de los jóvenes que leen de un año para otro".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Editores de Madrid, Manuel González, ha destacado que habrá al menos una ilustración en cada uno los vagones del suburbano y en autobuses. "Las láminas cambian cada año, y son 350 autores que a lo largo de los 28 años han enriquecido las paredes del transporte público", ha explicado González.

OBRAS DE ÁLVARO POMBO, BEGOÑA ORO, O MANUEL RIVAS

La 28ª edición incluye los textos de los ganadores de los premios nacionales 2024 en todos los géneros: Manuel Rivas (Letras Españolas), Raúl Quinto (Narrativa), Chus Pato (Poesía), Alfredo González Ruibal (Ensayo), Bea Lema (Cómic), María Velasco (Literatura Dramática) y Mónica Rodríguez (Infantil y Juvenil).

También se recogen obras de Álvaro Pombo, Premio Cervantes, y Begoña Oro, Premio Cervantes Chico. La lista de autores galardonados en 2024 la completan Piedad Bonnett, Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, y Jordi Sierra i Fabra, Premio Antonio de Sancha, concedido por la Asociación de Editores de Madrid.

Asimismo, esta 28ª edición rinde homenaje a Julia Uceda y Rosa Regàs, fallecidas en 2024, y conmemora "importantes efemérides literarias", como el centenario del nacimiento de Carmen Martín Gaite, Ana María Matute, Ángel González, Rosario Castellanos e Ignacio Aldecoa, así como los 150 años del nacimiento de Antonio Machado y los 100 de la publicación de 'Marinero en tierra', de Rafael Alberti.

Por último, la campaña refleja "el creciente auge del género infantil" con el álbum ilustrado 'Anita Curiosidad', de Lola Llatas y Patri de Pedro, que también se podrá encontrar en los vagones de metro y en autobuses.

ILUSTRACIONES DE ARTISTAS RECONOCIDOS

Los textos seleccionados estarán acompañados como de costumbre por ilustraciones de artistas como Nuria Díez, Pepe Serra, Sandra Carmona, Joaquín González Dorao, Pau Sanz i Vila, Carlos Montero o Elena Ferrándiz.

También Tania Izquierdo, la ilustradora de la lámina del texto 'Orfeo en Balance', que es un extracto de la obra literaria sonora de Chus Pato, ganadora del Premio Nacional de Poesía en 2024.

"En la lámina aparece el reloj de arena y Orfeo debatiéndose entre qué hacer, si renunciar un poco al lenguaje, a la música, a todo lo que él ama por ir a ese inframundo, recuperar a su amado o no, y arriba tenemos los personajes de Cupido y Venus que acompañan toda la simbología de la ilustración", ha destacado la ilustradora en declaraciones a Europa Press.

Mediante el QR que figura en las láminas, los viajeros podrán acceder a información adicional sobre las obras, sus autores y los ilustradores participantes.