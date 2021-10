La limpieza hospitalaria protesta ante Sanidad por impago de complementos salariales y amenaza con una huelga indefinida

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las plantillas de la limpieza de los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid se han concentrado este miércoles frente a la Consejería de Sanidad para protestar por el impago de un complemento salarial recogido en convenio y han advertido que iniciarán una huelga indefinida si no se atienden sus reivindicaciones.

La concentración que ha tenido lugar frente a la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería, en el número 6 de la calle Sagasta, es la primera de una serie de movilizaciones que han puesto en marcha para denunciar que las empresas adjudicatarias no abonan estos complementos si el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) no certifica la deuda.

Así, más de un centenar de personas se han congregado en este punto y han coreado consignas como 'si no cobre no limpio' o 'si esto no se arregla.... huelga, huelga, huelga'. En este sentido, advierten de que iniciarán una huelga indefinida a partir del 29 de noviembre si no se escuchan sus peticiones

El personal del servicio de limpieza de los hospitales madrileños tiene recogidos en sus respectivos convenios un complemento salarial, la llamada 'carrera profesional'. "Esta promoción profesional estuvo congelada durante 10 años y desde el 2018 se estableció un protocolo de baremación y acceso para el personal de limpieza", ha señalado el sindicato en un comunicado.

Ahora, han informado de que el proceso ha concluido y las empresas dicen "no poder abordarlo porque falta la certificación del Sermas de esa deuda que no figura en los contratos".

Por ello, han impulsado un calendario de movilizaciones que continuará el próximo día 10 con una nueva concentración ante la Consejería a partir de las 11 horas.