La Línea 10 de Metro amplía su cierre desde este sábado entre Nuevos Ministerios y Plaza de Castilla por obras en Cuzco

Archivo - Parada de autobús del servicio especial gratuito para sustituir a la L10 de Metro - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cierre de la Línea 10 de Metro de Madrid (Hospital Infanta Sofía-Puerta del Sur) se ampliará desde este sábado al tramo comprendido entre Nuevos Ministerios y Plaza de Castilla por obras de mejora en la estación de Cuzco, un corte que se prolongará hasta finales de agosto.

Las obras que el Gobierno regional está acometiendo en la estación de Santiago Bernabéu de esta línea obligó a interrumpir la circulación en L10 desde el 28 de marzo entre Nuevos Ministerios y Cuzco, con servicio alternativo gratuito de autobús de la EMT, con previsión de permanecer hasta final de año.

Aprovechando este corte, Metro acometerá obras en la estación de Cuzco. Con un presupuesto de 1,7 millones de euros (IVA incluido), se realizarán tareas de impermeabilización de la infraestructura, así como labores para la retirada del amianto de la bóveda de la estación y de los diferentes cuartos técnicos.

De esta forma, desde este sábado hasta finales de agosto el corte temporal en la Línea 10 de Metro se amplía desde Nuevos Ministerios hasta Plaza de Castilla (afecta a estas dos estaciones y las de Cuzco y Santiago Bernabéu).

Los viajeros afectados cuentan con un servicio especial de autobuses gratuito de la EMT para cubrir en superficie el tramo del suburbano afectado. En concreto, la línea 'S10' cuenta con paradas en el entorno inmediato de las estaciones y funciona de 06.05 horas hasta las 1.47 horas (desde Plaza de Castilla) y las 02.04 horas (desde Nuevos Ministerios).

Una vez finalizadas las actuaciones en esta estación, a finales del mes de agosto, la suspensión del servicio en L10 volverá a ser entre Nuevos Ministerios y Cuzco hasta finales de año, manteniéndose en todo momento el servicio especial de autobuses.

OBRAS EN SANTIAGO BERNABÉU

Este corte temporal de la Línea 10 se produce en el marco de las obras para la nueva estación 'Bernabéu', que es como pasará a denominarse una vez reformada, con previsión de tener finalizados los trabajos en el primer trimestre de 2027.

El proyecto de renovación integral se acerca ya al 45% de ejecución. Una vez finalizados los trabajos de excavación bajo losa de cubierta de los niveles de vestíbulo e intermedio, actualmente se está ejecutando la losa del nuevo nivel intermedio entre plantas.

Este nivel está muy cerca de la bóveda de la estación original y, cuando se complete su estructura, se empezará la demolición de dicha estación original.

Con una inversión de 66 millones de euros, la futura estación de Santiago Bernabéu será completamente accesible gracias a la instalación de 12 nuevos ascensores y 24 escaleras mecánicas. Además, se triplicará el espacio disponible y se pasará de una superficie de 4.843 metros cuadrados a más de 12.400, lo que permitirá adaptarse a la demanda de usuarios, especialmente elevada en días de partido y eventos.

El rediseño del espacio mejorará la experiencia de los ciudadanos, con accesos más ágiles desde la calle al andén, al sustituir los pasillos por un gran vestíbulo desde el que se visualizarán los niveles intermedios y la llegada de los trenes. En el año 2025, la infraestructura contabilizó cerca de 4 millones de entradas, llegando a superar los 34.000 viajeros en jornadas con encuentros destacables.

El objetivo del Gobierno regional es inaugurar este nuevo diseño a lo largo del primer trimestre de 2027, coincidiendo con el 125º aniversario de la fundación del club blanco y el 80 cumpleaños de su estadio.