La línea Madrid-Aranjuez cumple 175 años: Docutren permite consultar documentos e imágenes para repasar su historia

Antiguo embarcadero de Aranjuez de la línea Madrid a Aranjuez. Fot. Juan Salgado, 1923. Archivo Histórico Ferroviario-FFE. - FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La línea Madrid-Aranjuez, el primer ferrocarril de Madrid, celebra este lunes los 175 años desde su inauguración el 9 de febrero de 1851, convirtiéndose entonces en la segunda línea abierta al tráfico en la península Ibérica, después del Barcelona-Mataró (1848).

Un hito con el que Madrid se sumó a las capitales europeas que ya contaban con este modo de transporte, convirtiéndose además en el centro neurálgico de una red ferroviaria que se iría expandiendo progresivamente por todo el territorio peninsular.

Con motivo de esta efeméride, la Gerencia de Investigación Histórica y Patrimonio Documental de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles ha seleccionado más de un centenar de documentos e imágenes que repasan su historia y que pone a disposición del público para su consulta de forma gratuita en el portal Docutren (docutren.com/175MadridAranjuez).

Se trata de 76 documentos y 64 imágenes de la línea madrileña pertenecientes a los fondos documentales que se conservan en el Archivo Histórico Ferroviario y la Biblioteca Ferroviaria y que abarcan un periodo temporal muy amplio, desde 1845 hasta 2023.

El conjunto de piezas documentales contempla diferentes aspectos en torno a los orígenes y primeros años de explotación de este ferrocarril (escrituras de la concesión, memorias de la construcción y de explotación del ferrocarril, reglamentos, tarifas, crónicas de la inauguración, guías de viaje, horarios, etc.), así como ejemplos de obras y actuaciones llevadas a cabo para la ampliación de sus instalaciones durante la segunda mitad del siglo XIX y el primer tercio del XX.

También se ofrece documentación del parque de material motor hasta la década de 1970, con los datos de su vida activa, y artículos de divulgación sobre la historia del Madrid-Aranjuez.

Igualmente, se podrán consultar imágenes que permiten visualizar la evolución de este ferrocarril desde los primeros dibujos y grabados del comienzo de su explotación hasta las grandes construcciones arquitectónicas que se ejecutaron en la línea.

En este sentido, destaca un grabado que muestra el ensamblaje de la fachada de edificio de viajeros de la estación de Atocha en 1891 o la construcción de la estación de Aranjuez en la década de 1920, proceso que fue recogido paso a paso por Juan Salgado Lancha, fotógrafo de la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante (MZA).

LA PRIMERA LÍNEA FERROVIARIA MADRILEÑA

La línea Madrid-Aranjuez nació de una petición presentada a la Administración del Estado en 1830 por varios personajes ilustres, que proponían la construcción de un camino de hierro desde Madrid a Aranjuez para impulsar el desarrollo de esta última localidad.

Según esta propuesta, el camino uniría la Corte con el Palacio Real de Aranjuez y, en abril o mayo, "concentraría a los madrileños que, saliendo de casa a media mañana, comerían en Aranjuez para volver al Prado por la tarde, lo mismo que se hace, hoy día, con Vista Alegre".

Después de superar diversas dificultades, el 9 de febrero de 1851 se inauguraron los casi 49 kilómetros de la línea ferroviaria que uniría la capital con Getafe, Pinto, Valdemoro, Ciempozuelos, Seseña y Aranjuez. El ferrocarril significó, también, la apertura de Madrid hacia el sur y el levante peninsular.

De hecho, el Madrid-Aranjuez sería el primer eslabón de una línea ferroviaria que en 1858 alcanzaría el puerto mediterráneo de Alicante, siendo así la primera línea radial finalizada en España.

Actualmente el trazado ferroviario entre Madrid y Aranjuez está integrado en la línea C-3 de la red de Cercanías de Madrid, por la que también circula, desde 1984, el histórico Tren de la Fresa gestionado por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, con el apoyo de Renfe, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Aranjuez y Patrimonio Nacional.