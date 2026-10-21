La Línea 1 de Metro estrenará sistemas de climatización renovados en todos sus trenes antes del próximo verano

Archivo - Varias personas se suben a un tren en verano en la estación de Metro de Nueva Numancia de la Línea 1 - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Línea 1 de Metro, convertida en un "infierno" para sus usuarios este verano por el calor, estrenará antes del próximo verano renovados sistemas de climatización en todos sus trenes gracias a una inversión regional de 2,8 millones de euros para sistemas de aire acondicionado en los vehículos modelo 2000-A que circulan actualmente por ella.

En concreto, la compañía metropolitana licitará próximamente un nuevo contrato para sustituir dos de los componentes fundamentales para el óptimo funcionamiento de los sistemas de refrigeración. Así, se cambiarán todas las unidades condensadoras, encargadas de liberar al exterior el calor que se extrae del tren, y las evaporadoras, que absorben el calor del interior para enfriar el ambiente.

La previsión del Gobierno regional es que en el arranque de mayo puedan estar renovados los sistemas de aire acondicionado de todos los trenes. "Somos conscientes de las temperaturas que ha hecho este verano en el Metro de Madrid, en este caso en la Línea 1, que ha sido la más afectada, y por eso, teniendo en cuenta que son los trenes más antiguos de la red, hemos decidido hacer esta inversión", ha explicado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, en declaraciones a los medios.

Esto servirá para mejorar la climatización en esta línea a la espera de la llegada de los nuevos trenes que la Comunidad ha comprado para que circulen por ella en el futuro. Se trata de 40 convoyes de gálibo estrecho adquiridos por más de 500 millones de euros.

Hasta que eso se produzca, los prototipos, de tecnología española, ya están diseñados y se fabricarán específicamente para estos convoyes, teniendo en cuenta sus características y antigüedad.

Metro destina cerca de 3,5 millones de euros al mantenimiento de los sistemas de refrigeración de los trenes de las líneas 1 y 5 mediante un contrato de cuatro años. Este comprende tareas preventivas de ciclo corto, conforme a las normas técnicas de la compañía, y reparaciones de los componentes deteriorados por el uso.

La Línea 1, inaugurada en 1919, es la más antigua del suburbano madrileño y fue la más utilizada de la red en 2025, con más de 112 millones de viajeros.