La Línea 3 de Metro Ligero Oeste sumará dos nuevas estaciones para llegar a la zona residencial de Valenoso en Boadilla

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid proyecta construir dos nuevas estaciones para prolongar la Línea 3 de Metro Ligero Oeste (Colonia Jardín-Puerta de Boadilla) para llegar a la zona residencial de Valenoso en Boadilla del Monte.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha visitado este martes la estación de Puerta de Boadilla, donde termina actualmente la línea y desde la que partirá la ampliación anunciada por la presidenta Isabel Díaz Ayuso en el último Debate sobre el Estado de la Región.

La inversión estimada para el proyecto es de 25 millones de euros y la ampliación sumará cerca de 1.500 metros a la línea, de doble vía, y dos nuevas paradas intermedias en superficie, según ha apuntado el consejero.

De esta forma, la ML3 llegará hasta zona residencial de Valenoso en Boadilla para dar respuesta, según el Ejecutivo regional, al crecimiento del 39% en los últimos diez años que ha experimentado la zona.

Rodrigo ha destacado que la nueva conexión "refuerza el compromiso de la Comunidad de Madrid con una movilidad cada vez más eficiente y adaptada a las necesidades de los municipios que más crecen".

El anuncio de esta prolongación coincide con la celebración, en 2027, del 20 aniversario de Metro Ligero Oeste, que comenzó su actividad comercial en 2007 y que actualmente cuenta con dos líneas, 28 paradas y más de 22 kilómetros de recorrido.

Durante estas dos décadas, la red ha superado los 115 millones de viajeros transportados y mantiene unos índices de puntualidad y disponibilidad superiores al 99%, consolidándose como una de las principales alternativas de transporte público para los vecinos del oeste de la región.