Las listas de espera en la Comunidad repuntan un ligero 0,44% en el último mes

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MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.027.492 personas aguardaban al cierre de mayo para ver al especialista, someterse a una operación o pendientes de realizar una prueba diagnóstica, tras sumar a 4.557 pacientes respecto a abril, es decir, un ligero 0,44% más.

Por su lado, los tiempos de demora media crecen en el último mes en el caso de la espera quirúrgica, que se sitúa en 46,7 días (+0,05) y en de pruebas diagnósticas, con 54,48 días de demora (+0,58), aunque caen en el caso de las consultas, con una media de 59,91 días (-1,26), según los datos oficiales de la Comunidad de Madrid consultados por Europa Press.

En término interanuales, hay 9.082 madrileños más en ellas, con un ligero repunte del 0,88% sobre el mismo mes de 2025, pese a una caída del 3,4% en la lista de espera de pruebas diagnósticas. Por contra, repunta un significativo 11,11% en el caso de las listas de espera quirúrgica y crece un leve 0,59%, en la de consultas externas.

En cuanto a los tiempos de espera, caen en todos los casos. Así, bajan más de cinco días en el caso de las pruebas diagnósticas, más de tres en el caso de las consultas y 2,7 en el caso de intervenciones quirúrgicas.

Unos datos que se producen en el marco de la huelga médica intermitente por un Estatuto Marco propio para la profesión durante cinco semanas que ha condicionado la actividad asistencial ordinaria. La Comunidad de Madrid ha cifrado en 18.626.334 euros el coste para la sanidad madrileña de los 30 días de paros de médicos y facultativos, con 242.627 consultas, 11.833 cirugías y 27.367 pruebas suspendidas.

LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA

En detalle, la lista de espera quirúrgica en la Comunidad cerró el quinto mes del año con 106.303 personas a la espera de intervención, con un descenso del 0,84% respecto a abril (-905) y superior al 11% (+11.197) en el último año.

El tiempo de demora medio se situó en 46,7 días, lo que se traduce en 0,05 días más respecto al cuarto mes del año y 2,79 menos sobre mayo de 2025, según los datos de la Consejería de Sanidad consultados por Europa Press.

Los últimos datos oficiales del Ministerio de Sanidad, correspondientes al cierre de 2025, apuntan que en la sanidad madrileña hay que aguardar 50 días, frente a los 121 que de media hay que esperar en el conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS), es decir, 71 días menos. Además, son 123 días menos que la media en Andalucía (173), que encabezan la lista de mayores demoras medias, y casi el triple menos que Cataluña (142).

Del total, la lista de espera en la categoría denominada 'estructural', aquella cuya espera es atribuible a la organización y recursos disponibles, tenía 85.560 pacientes a la espera de intervención (el 80,49%), mientras que otros 12.718 eran por rechazo de derivación (11,96%) y los 8.025 restantes correspondían a operaciones transitoriamente no programables (7,55%).

El 1,02% de los pacientes que se encontraban en la lista de espera quirúrgica estructural (870 personas) aguardaban al finalizar mayo para una operación más de seis meses (más de 180 días), frente a las 688 que lo hacían en abril (el 0,79%).

Otro 14,49% aguardaba entre tres y seis meses (12.394 frente a las 12.159 de abril), mientras que otro 16,99% lo hacía entre dos y tres meses (14.535 frente a las 11.855 del mes previo).

Finalmente, un 23,75% esperaba entre uno y dos meses (20.324 por los 28.120 del mes previo) y un 43,73% lo hacía de 0 a 30 días (37.413 por las 34.641 de abril).

En el caso del rechazo de derivación, la demora media era de 111,07 días naturales --113,15 en abril--, con 222 personas (el 0,17%) que aguardaban más de 360 días, según los datos oficiales publicados por el Ejecutivo autonómico.

La Consejería de Sanidad puso en marcha un plan de listas de espera con el objetivo de reducir a la mitad los tiempos máximos de atención, según prioridad clínica, con un presupuesto de 215 millones de euros. El plan tiene como finalidad que la asistencia programada no urgente para cirugías, primeras consultas y pruebas diagnósticas se sitúe en un tiempo inferior a 45 días de demora media.

ESPERA PARA ESPECIALISTA Y PRUEBA DIAGNÓSTICA

Por su lado, la lista de espera de consultas externas acumulaba a cierre de mayo un total 737.725 personas, es decir, 8.008 más que hace un mes (+1,2%) y 4.354 más que hace un año (+0,59%). En esta caso, la demora media era de 59,91 días, con una caída de 1,26 días sobre abril y de 3,36 respecto a mayo de 2025.

Del total, 426.563 pacientes superaban los 90 días de demora (422.728 en abril); 95.323 tardaban entre 61 y 90 días (106.479 un mes antes); 103.123 entre 31 y 60 días (96.186 en el cuarto mes); y 112.716 menos de un mes (103.524 el mes previo).

En el caso de la lista de espera estructural para primera atención en pruebas diagnósticas y terapéuticas, al cierre de mayo estaba formada por 183.464 madrileños, con 3.346 huecos menos que hace un mes (-1,8%) y una caída interanual del 3,4% (-6.469).

Los tiempos de espera eran de 54,48 días, lo que supone 0,58 días más sobre abril pero 5,37 menos respecto al quinto mes del pasado año.

En este caso, el tiempo de demora medio era superior a 90 días para 83.991 personas (83.991 en abril); de entre 61-90 días para 27.391 pacientes (27.391 un mes antes); de entre 31 y 60 para otros 29.534 (29.534 en el cuarto mes del año); y de menos de un mes, para 45.894 (45.894 el mes previo).

De esta forma, en el conjunto de las tres listas hay un total de 1.027.492 personas, frente a los 1.022.935 pacientes que aguardaban un mes antes (+4.557) y las 1.018.410 que había en mayo de 2025 (+9.082).