Las listas de espera se mantienen estables en noviembre y caen los tiempos de demora, con casi 48 días para operarse

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las listas de espera para ver al especialista, someterse a una operación o realizarse una prueba diagnóstica en la Comunidad de Madrid se mantienen estables en el mes de noviembre, aunque siguen por encima del millón de personas, y también caen los tiempos de demora, con casi 48 días para una operación quirúrgica, casi dos menos que en octubre.

En concreto, a cierre del úndecimo mes del año las tres listas acumulaban un total de 1.017.838 citas pendientes, una cifra que supone 68 menos respecto a octubre (-0,006%), aunque con una caída en el último año que se eleva al 4,04% (-42.891 huecos menos), según los datos oficiales de la Consejería de Sanidad, consultados por Europa Press.

De forma específica, en noviembre se ha superado por tercera vez consecutiva la barrera de las 100.000 consultas pendientes para una intervención quirúrgica. En concreto, los huecos para una operación llegaron a 102.056 (-0,49%), un registro por debajo del récord histórico registrado en octubre.

El penúltimo mes del año ha cerrado con 728.632 citas pendientes para consultas externas, con un descenso del 0,49%, y otras 187.150 en el caso de las pruebas diagnósticas, con un aumento del 2,84%.

En cuanto a los tiempos de espera, cae la demora en todas ellas con respecto a octubre. En concreto, se reducen en 1,68 días en el caso de una operación, hasta situarse en 47,93 días; bajan 3,77 días en el de consultas externas, hasta los 64,83 días (una mejora del 5,5%); y caen 7,22 días para una primera prueba diagnóstica para establecerse en 54,99 días (una reducción mensual del 11,6%).

Según los últimos datos oficiales del Ministerio de Sanidad, correspondientes al cierre de junio, la Comunidad de Madrid es la región española con menor tiempo de demora media para una intervención quirúrgica.

En concreto, en la sanidad madrileña hay que aguardar 49 días, frente a los 118,6 que de media hay que esperar en el conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS), es decir, 69,6 días menos. Además, son 111 días menos que la media en Andalucía (160) o 99 sobre Cataluña (148), las dos regiones que encabezan la lista de mayores demoras medias.

En términos interanuales, en noviembre había un 7,94% más de citas pendientes para una operación. Por contra, caen cuando se trata de la consulta para una primera prueba diagnóstica (-4,82%) y, especialmente, para ver al especialista (-5,31%).

En cuanto a los tiempos de demora medios, en el último año aumenta en 2,15 días lo que había que aguardar en el caso de una operación, baja en 0,85 días para las consultas externas y cae en 5,78 días en el caso de pruebas diagnósticas.

LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA

En detalle, la lista de espera quirúrgica en la Comunidad cerró noviembre con un total de 102.056 citas pendientes, con una caída del 0,49% sobre octubre (-511) y un incremento del 7,94% respecto al undécimo mes de 2024 (+7.509).

El tiempo de demora medio se situó en 47,93 días, lo que supone 1,68 días menos que en el mes previo y 2,15 más sobre el mismo mes de 2024, según los datos de la Consejería de Sanidad consultados por Europa Press.

Del total, la lista de espera en la categoría denominada 'estructural', aquella cuya espera es atribuible a la organización y recursos disponibles, tenía 82.581 citas pendientes (el 80,92%), mientras que otros 11.572 eran por rechazo de derivación (11,34%) y los 7.903 restantes correspondían a operaciones transitoriamente no programables (7,74%).

El 1,13% de los pacientes que se encontraban en la lista de espera quirúrgica estructural (935 personas) aguardaban al finalizar noviembre para una operación más de seis meses (más de 180 días), frente a las 1.282 que lo hacían un mes antes (el 1,55%).

Otro 12,48% esperaba entre tres y seis meses (10.304 frente a las 15.540 de octubre), mientras que otro 14,44% lo hacía entre dos y tres meses (11.925 frente a las 6.609 del mes previo).

Finalmente, un 29,79% se demoraba entre uno y dos meses (24.605 frente a los 19.479 de octubre) y un 42,09% lo hacía de 0 a 30 días (34.760 frente a los 39.559 de un mes antes).

En el caso del rechazo de derivación, la demora media era de 127,04 días naturales, con 13 pacientes (el 0,11%) que aguardaban más de 360 días.

ESPERA PARA ESPECIALISTA Y PRUEBA DIAGNÓSTICA

Respecto a la lista de espera de consultas externas, en noviembre acumulaba 728.632 personas, es decir, 4.727 menos que hace un mes (-0,64%) y 40.911 menos que hace un año (-5,31%). En esta caso, la demora media era de 64,83 días, con una caída de 3,77 días respecto a octubre y de 0,85 sobre el mismo mes del pasado año.

Del total, 430.342 pacientes superaban los 90 días de demora (434.027 en octubre); 105.825 tardaban entre 61 y 90 días (frente a 89.313 en el décimo mes); 83.037 entre 31 y 60 días (103.262 un mes antes); y 109.428 menos que el previo (106.757 treinta días antes).

En el caso de la lista de espera estructural para primera atención en pruebas diagnósticas y terapéuticas, al cierre del undécimo mes del año estaba formada por 187.150 madrileños, con 5.170 personas más en el último mes (2,84%) y con una caída en términos interanuales del 4,82% (-9.489).

Los tiempos de espera eran de 54,99 días, lo que supone 7,22 días menos sobre octubre y una caída en 5,78 respecto al mismo mes del año anterior.

En este caso, el tiempo de demora medio era superior a 90 días para 85.560 personas (87.450 en octubre); de entre 61-90 días para 20.549 (un mes antes eran 15.569); de entre 31 y 60 para otras 32.906 (29.136 treinta días antes); y de menos de un mes, para 49.135 (49.825 en el décimo mes).