Las listas son las favoritas en un San Isidro que espera superar las más de 6 millones de rosquillas consumidas en 2025

Archivo - Rosquillas en las Fiestas de San Isidro 2018 en Madrid - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 9 May. (EUROPA PRESS) -

Las rosquillas 'listas' siguen siendo las favoritas en un San Isidro, la fiesta con la que la capital recuerda y ensalza a su patrón labrador, que espera superar las más de 6 millones de unidades de este dulce consumidas en 2025, según datos aportados por la la Asociación de Empresarios Artesanos de Pastelería de Madrid (Asempas).

Por las 'listas' se decantaron el año pasado más de la mitad de los consumidores madrileños. Pisándole los talones se situaron las 'tontas', las de Santa Clara y la Jubilar, acaparando el 40% de las consumiciones. Esta última se incorporó en 2022 al conmemorar el año Jubilar de San Isidro. Un 10% de las compras fueron para las rosquillas francesas, según los cálculos de las pastelerías artesanas madrileñas.

Las 'listas, sin anís en la masa, se bañan en jarabe de azúcar y limón y luego en glaseado de limón, mientras que las 'tontas', sin cobertura, se elaboran con masa de huevos, aceite, azúcar, harina y anís. Las de Santa Clara están cubiertas con merengue, con claras montadas y azúcar, y la Jubilar lleva masa con anís y se bañan en chocolates, con decoración libre.