La literatura hispanoamericana, Shakespeare y la novela de 1936 a 1975, temas del primer examen de Lengua de la PAU

Alumnos repasan sus apuntes antes del primer examen de la PAU 2026, a 1 de junio de 2026, en Madrid (España). La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) del curso 2025/26 comienza hoy en la Comunidad de Madrid con las asignaturas de Lengua Castellana y Li - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La literatura hispanoamericana, el realismo y el naturalismo, un texto sobre William Shakespeare o la novela de 1936 a 1975 han sido los temas del primer examen de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en la Comunidad de Madrid.

Así lo han trasladado varios estudiantes a los medios de comunicación a la salida del examen de Lengua Castellana y Literatura II para la modalidad de Ciencias y Tecnología, que se han examinado entre las 9.30 y 11 horas.

En concreto, los alumnos de 2º de Bachillerato han podido elegir entre la Literatura de Hispanoamérica o un texto de realismo y naturalismo; la novela de 1936 a 1975 y la actual; un artículo de opinión y un texto sobre William Shakespeare.

Algunos de los alumnos han destacado que la prueba les ha salido "bastante bien", aunque han lamentado el "corto tiempo" para contestar. "Hay que darse mucha prisa al hacerlo y tener cuidado con las faltas de ortogafía", ha señalado.

A las 12 horas, será el turno de las modalidades de Artes, General y Humanidades y Ciencias Sociales, que tendrán 90 minutos para responder a la prueba. Por la tarde, a las 16, se examinarán los alumnos que hayan elegido Historia de la Filosofía.

MODIFICACIÓN DE EXÁMENES

Según ha detallado este lunes la vicerrectora de Estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Rosa de la Fuente, este año han trabajado por tener modelos "más homogéneos", lo que ha implicado modificar algunos exámenes para "adecuarlos" a los de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

"La Comunidad de Madrid está alineada en torno a un 70% y progresivamente vamos a seguir haciendo cambios. Hay algunos exámenes que se han mantenido muy similares y los cambios más importantes vendrán en el curso que viene, como en el caso de Historia de la Filosofía. En otros se han producido modificaciones sustanciales, como en Matemáticas", ha explicado.

El examen debe incluir como mínimo un 20% de cuestiones de carácter competencial y se ha ido reduciendo la optatividad, que en la época de la pandemia de la Covid-19 representaba el 50%. "Es importante que hagamos estos cambios para ir armonizándonos con el resto de los modelos de exámenes de otros distritos universitarios para asegurar que cada vez hay más similitud", ha subrayado De la Fuente.