La literatura protagonizará la Cabalgata de Reyes 2026 con personajes como Don Quijote o Julio Verne

Marta Rivera de la Cruz en la presentación de la Cabalgata de Reyes 2026. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

Los emisarios de Melchor, Gaspar y Baltasar, acompañados de la delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, han presentado este viernes la cabalgata de Reyes 2026 de la ciudad que, como novedades, incorporará a personajes literarios como Don Quijote o Julio Verne.

La edición de este año del tradicional desfile tiene como lema 'El saber compartido', y es un homenaje tanto a sus Majestades de Oriente, "guardianes de antiguos saberes", como a todas las personas que hoy alimentan la curiosidad y las ganas de aprender, motivo por el que se ha elegido la biblioteca del Senado para la presentación del evento.

Además de las tres carrozas reales, la cabalgata de Reyes arrancará con una composición escénica en movimiento que representará la estrella de Oriente. Se trata de una gran figura luminosa acompañada de constelaciones y ángeles custodios, que dará comienzo al desfile y guiará de forma simbólica a abanderados, cientos de pajes, espectáculos y grandes elementos escénicos de la ciudad.

La literatura tendrá un papel destacado con una propuesta que convertirá la calle en una gran biblioteca andante para celebrar el placer de la lectura, con personajes universales como Don Quijote y figuras inspiradas en los mundos de Julio Verne, poetas y héroes literarios, acompañados por la música de Swing Engine Marching Band.

Asimismo, las banderas, percusiones y trompetas de la Wallof Sound Marching Band de Wisconsin (Estados Unidos) anunciarán la llegada de la comitiva, desplegando una coreografía sonora que será también una celebración de la música como lenguaje universal.

A lo largo del recorrido, aparecerá un séquito de gran fuerza visual inspirado en el cosmos y en la curiosidad humana, con grandes figuras celestes y pájaros luminosos que avanzarán junto a planetas y constelaciones en movimiento para representar que el "conocimiento no es un destino, sino un viaje infinito hacia el asombro y el deseo de aprender".

En la cabalgata de este año, conformada por alrededor de 2.100 personas, participarán siete compañías nacionales y otras tres internacionales y más de 250 pajes reales. Además, desde las carrozas de los Reyes Magos se repartirán 1.200 kilos de caramelos sin azúcar durante todo el recorrido.

ESPECTÁCULO ARTÍSTICO EN CIBELES

Además del desfile, que dará comienzo en el paseo de la Castellana a las 18.00 horas, el circo, la magia y la danza serán los protagonistas en el escenario del Palacio de Cibeles hasta la llegada de las carrozas y el discurso de los Reyes Magos, previsto para poco antes de las 21.00 horas.

Allí, el elenco de Teatro Circo Price ofrecerá un fragmento de su espectáculo 'Sueña Despierto', dirigido por Juan Luis Iborra. Después, el cuerpo de baile de la cabalgata, bajo la dirección de Nuria Castejón, presentará una coreografía creada especialmente para esta ocasión.

Como cierre artístico, el mago Jorge Blass sorprenderá al público con un espectáculo concebido en exclusiva para esta celebración antes del discurso de los Reyes, tras el que tendrá lugar un espectáculo piromusical para finalizar el evento.

UNA CABALGATA ACCESIBLE

Este año se han previsto cinco zonas acotadas y señalizadas con el símbolo internacional de accesibilidad, reservadas para personas con discapacidad, especialmente en silla de ruedas y con movilidad reducida, que no puedan acceder al resto de asientos en grada.

Estos espacios reservados se encuentran situados siempre en el lado derecho del recorrido, siguiendo el sentido del desfile en la plaza de San Juan de la Cruz, la plaza del Doctor Marañón, la glorieta de Emilio Castelar y la plaza de Colón.

También se pondrá a disposición de las personas que lo soliciten, por orden de llegada hasta completar el aforo, equipos de accesibilidad de contenidos (audiodescripción, bucle magnético, sonido amplificado y mochilas vibratorias).

Asimismo, el Ayuntamiento realizará un reparto solidario de asientos frente al Palacio de Cibeles a través de invitaciones a entidades sociales y asociaciones para el acceso prioritario de niños hospitalizados, menores en acogida y personas con discapacidad.

PREVISIÓN METEOROLÓGICA

Ante la previsión meteorológica desfavorable para la tarde del 5 de enero en Madrid, la delegada de Cultura, Turismo y Deporte ha asegurado que "no es en absoluto preocupante".

"El pronóstico que da la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que es lo que tenemos, habla de posibilidad de nevadas horas antes de la Cabalgata y de una cantidad de nieve que Madrid está perfectamente preparada para asumir", ha añadido.

Además, Rivera de la Cruz ha recordado que el desfile transcurrirá por el Paseo de la Castellana, donde "siempre hay un dispositivo preparado para despejar la calle de cualquier cantidad de nieve que caiga, no solamente porque sea la Cabalgata de Reyes, sino porque es una vía de comunicación esencial".

LA CABALGATA "MÁS SOSTENIBLE DE LA HISTORIA"

Repsol participará por primera vez como patrocinador principal de la tradicional Cabalgata de Reyes de Madrid, en la que será la encargada de impulsar carrozas y vehículos del desfile con energía renovable, tanto electricidad como combustible de origen 100% renovable.

El acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid incluye el suministro estimado de más de 10.000 litros de combustible de origen 100% renovable para grupos electrógenos y parte de los vehículos, así como la recarga con electricidad de origen renovable de las carrozas de Melchor, Gaspar y Baltasar.

"Nos pareció importante cumplir con los objetivos de sostenibilidad. Vamos a reducir un 90% las emisiones con respecto a las carrozas del año pasado. Será la Cabalgata más sostenible de la historia", ha manifestado Rivera de la Cruz.

El evento cuenta también con la participación como patrocinador principal de El Corte Inglés, además de Amazon, Generali, HBO Max, Mastercard, Seedtag, Suchard, Urbaser y Volvo, y la colaboración institucional de la Fundación Universitaria San Pablo CEU.