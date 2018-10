Una llamativa protesta recorre Serrano para visibilizar "la violencia de la pobreza que viven muchos madrileños"

Publicado 17/10/2018 20:40:56 CET

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Varias decenas de personas han recorrido este martes la exclusiva calle Serrano y alrededores, en el madrileño barrio de Salamanca, para visibilizar "la violencia de la pobreza que viven muchas personas en Madrid y en su Comunidad".

La llamativa protesta ha sido organizada por la Parroquia de San Carlos Borromeo y las asociaciones 4Mundo y Apoyo. Así, varias personas portaban pancartas en las que comparaban sus rentas y pensiones con los desorbitados precios de prendas y artículos de algunas de las tiendas por las que han pasado.

"Si algo hemos experimentado hoy es que la negación de la realidad, como ha hecho esta mañana el presidente de la Comunidad de Madrid, agrava más la exclusión social sobre quien sufre la pobreza", han señalado los organizadores de la iniciativa.

Según ha señalado la Parroquia en un comunicado, "la violencia de la extrema pobreza encierra a las personas en una terrible espiral desprecio y silencio, como si no existieran para el resto de la sociedad".

"Esto explica por qué esta realidad ha podido ser ignorada en nuestro país durante mucho tiempo, abordándose como algo lejano, que sólo ocurría en otros países o que pertenecía a nuestra historia pasada, hasta que en estos últimos años el aumento de las personas en situación de pobreza ha vuelto a situar a esta como una de las grandes preocupaciones de nuestra sociedad. Sin embargo, partimos de la constatación cotidiana de que la extrema pobreza existe y ha existido siempre en España, aunque durante muchos años, y aún ahora, se la quiera invisibilizar", explican.

Así, los organizadores de esta protesta destacan la situación de muchas personas que tienen que sobrevivir con la Renta Mínima, buscarse la vida con la chatarra, convivir con el miedo a que les echen de su casa o que les quiten a los hijos, etc.

"Hay muchísimas cosas que la sociedad no sabe. La mayoría no lo han vivido y por eso no lo saben. Para algunos es como un sueño, no lo imaginan. Lo que podemos hacer es hablar con esa gente, conversar, dar tiempo para que se expliquen cómo se sienten en esas situaciones. Quienes viven en situación de pobreza se esfuerzan continuamente para poder sobrevivir sin perder la dignidad", apuntan.

Sin embargo, se quejan de que esos esfuerzos no son reconocidos, como ocurre en el caso de madres y padres que son tratados como si fueran incapaces "cuando no les culpabilizan abiertamente de las dificultades que viven sus hijos".

Así, según explican los promotores de la protesta, en vez de apoyar lo que ya están haciendo los etiquetados como 'pobres' para intentar salir adelante, "se dan respuestas desde fuera que en muchas ocasiones no responden a las necesidades reales de estas personas y familias, transformándose además con frecuencia en mecanismos de control de parte de quien da la ayuda hacia quien la recibe". "Esto se produce porque las personas que viven en la pobreza no suelen participar en el diseño ni pueden decidir sobre estas acciones", explican.

"Yo quiero contribuir a la sociedad. Que me den una oportunidad. No somos pobres, somos personas con falta de oportunidades. Por todo eso recorremos esta calle madrileña: expresión de esa desigualdad que arrastra a la invisibilidad a tantas personas en nuestras ciudades. Este paseo no es contra nadie. Simplemente es a favor de hacer visibles a tantas personas que la miseria, la precariedad y la pobreza arrinconan fuera del foco de nuestra vida", concluyen algunos de los afectados.