La llegada de turistas internacionales a la Comunidad aumenta un 2,8% en marzo con 1.368 millones de gasto

Archivo - Turistas en la Plaza Mayor, a 8 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid recibió un total de 745.295 turistas internacionales durante el mes de febrero, lo que supone un aumento del 2,84% respecto al mismo mes del año anterior, con un gasto de 1.368 millones, un 1,54% más, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De media, cada turista permaneció 5,1 días en Madrid --un 7,55% menos respecto al año anterior--, con un gasto de 361 euros al día, 163 euros por encima de la media nacional (198 euros) y un 6,8% más que en marzo de 2025.

En total, el gasto medio por persona se situó en 1.835 euros en la región, un descenso del 1,27% respecto a marzo del año anterior y 424 euros más que la media nacional (1.441 euros).

En lo que va de año, 2.170.668 turistas han visitado la región, 4,51% más respecto al mismo periodo del 2025, y han dejado un gasto de 4.143 millones de euros, una cifra que supone una subida del 6,69% respecto a los cuatro mismos meses de 2025.