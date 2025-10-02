La llegada de turistas internacionales a la región crece un 7,6% en agosto, con un gasto de 1.221 millones

Archivo - Turistas, a 1 de julio de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid recibió un total de 687.762 turistas internacionales durante el mes de agosto, lo que supone un aumento del 7,63% respecto al mismo mes del año anterior, con un gasto de 1.221 millones de euros, un 5% más, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De media, cada turista que visitó la región gastó al día 366 euros en agosto, un 6,47% más que el mismo mes del año anterior, y permaneció 4,9 días. En total, el gasto medio por persona se situó en 1.776 euros, un 2,45% menos que en agosto del año anterior.

En lo que va de año hasta agosto, 5.972.491 turistas han visitado la Comunidad de Madrid (+2,56%) y han dejado un gasto de 11.677 millones de euros (+9,64%).

A nivel nacional, el gasto total de los turistas internacionales ascendió a 92.463 millones de euros en los ocho primeros meses del año, lo que supone un incremento del 7,1% respecto al mismo periodo de 2024.

En cuanto al número de turistas internacionales que llegaron a España en estos ocho primeros meses de 2025, la cifra rozó los 66,8 millones, con un crecimiento del 3,9% en relación al mismo periodo del año anterior.

Entre enero y agosto, Reino Unido fue el país con mayor gasto acumulado (17,9% del total), seguido de Alemania (11,6%) y Francia (9,1%). Por otro lado, las comunidades autónomas con mayor gasto acumulado fueron Cataluña (18,3% del total), Canarias (17,6%) y Baleares (16,8%).

En cuanto a visitantes, los principales países emisores en los ocho primeros meses del año fueron Reino Unido (con cerca de 13,2 millones y un aumento del 4,3% respecto al mismo periodo de 2024); Francia (con casi 9,2 millones y un incremento del 0,1%), y Alemania (con más de 8,2 millones y un 2% más).