Llevan ante Comité de Garantías al portavoz expulsado de MM en Parla por "hostigamiento y represalias" en Asamblea local

El portavoz de Más Madrid en Parla expulsado del partido por "hostilidad" hacia una compañera, Miguel Fuentes. - EUROPA PRESS

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

Miembros de Más Madrid Parla han denunciado ante el Comité de Garantías de la formación a Miguel Fuentes, portavoz en la ciudad expulsado de la formación, por "represalias y alteración del funcionamiento democrático" en la Asamblea local.

Así consta en una denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que integrantes del partido acusan a Fuentes y a varios de sus afines de impulsar una "estrategia deliberada de manipulación del relato, difusión de bulos y presión" contra miembros de la organización.

Fue la semana pasada cuando se conocía que Más Madrid había apartado de su partido al portavoz en Parla por "comportamientos hostiles" a una compañera de formación, con reiterados "menosprecios sobre su trabajo en el ámbito institucional, su actividad militante y sus características personales o estéticas".

"Inmadura, insoportable, te pasas el día jodiendo", fueron algunas de las expresiones que habría utilizado para dirigirse a compañeras de partido en la localidad, según trasladaron a Europa Press fuentes conocedoras de los hechos denunciados ante los órganos del partido. Ante esta situación, el alcalde de Parla, Ramón Jurado (PSOE), le retiró sus competencias como tercer teniente de alcalde y concejal de Juventud, Transición Ecológica y Movilidad Sostenible.

Frente a ello, el exportavoz anunció que no iba a entregar su acta de concejal y que seguirá trabajando por el "bien de los ciudadanos". Justificó documentalmente el "proceso injusto" al que fue sometido y aseguró que permanecerá en el Grupo de No Adscritos por "dignidad".

"PÉRDIDA DE CONFIANZA POLÍTICA Y ORGANIZATIVA"

Las personas firmantes sostienen que, tras su expulsión del partido el pasado 7 de abril, Fuentes utilizó "altavoces mediáticos" para "revictimizar" a la compañera denunciante y "dañar irreparablemente la imagen de Más Madrid".

En el escrito, fechado el 29 de abril, los miembros recuerdan que ya habían manifestado su "pérdida" de confianza política y organizativa en Fuentes tras una "deriva sostenida" desde finales de 2023, basada en "dinámicas unilaterales y autoritarias".

Los denunciantes vinculan a Fuentes y a otros militantes con una campaña de "hostigamiento, desinformación y denuncias internas" sistemáticas contra militantes que participaron como denunciantes o testigos en el procedimiento sancionador.

Asimismo, detallan que en la Asamblea ordinaria del 23 de abril, en la que figuraba en el orden del día la valoración, ratificación o sustitución de los portavoces de Más Madrid Parla, estuvo marcada por "hechos especialmente graves", como "una incorporación masiva de personas en días previos, indicios de suplantación de identidad, intentos de boicotear la verificación de los asistentes y gritos e increpaciones contra varias militantes".

SOSPECHAS DE "MANIPULACIÓN"

Según han señalado fuentes de la formación local a Europa Press, durante la Asamblea hubo "sospechas de manipulación del censo", ya que varias personas que acudían por primera vez "no sabían indicar el correo con el que supuestamente estaban inscritas y algunas miraban el móvil" del coportavoz de Más Madrid Parla Sebastián Castaño, afín a Fuentes, "antes de responder".

Uno de los momentos más tensos llegó, según han narrado, durante la votación sobre la destitución Castaño, cuando se iba a recoger el voto de los asistentes conectados por Zoom "se cortó la conexión a Internet". "Una militante afirmó en ese momento que Castaño había apagado el wifi desde el que se compartía la conexión", han trasladado.

"La reunión se volvió muy bronca. Hubo gritos, burlas e interrupciones constantes contra varios asistentes. Miguel Fuentes, expulsado previamente del partido, apareció en la asamblea y llegó a entrar en el despacho diciendo frases como 'Esto no va a quedar así'", han apuntado estas mismas fuentes, que han deslizado que esta Asamblea pudo haber sido grabada "sin permiso de los participantes" a través de Zoom.

"La tensión de aquella noche fue extrema y algunos miembros de la asamblea terminaron de baja médica en los días posteriores", han añadido.

Asimismo, han alertado de "presuntas irregularidades" en el manejo de las redes sociales y del censo de militancia. También han acusado a otro de los afines a Fuentes de un "comportamiento obstructivo y de acoso", con "comentarios despectivos reiterados hacia varias compañeras y amenazas de impugnar sistemáticamente todas las votaciones".

VULNERACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE CONVIVENCIA

Los firmantes de la denuncia consideran que este conjunto de conductas "vulnera los principios de convivencia, respeto y cuidados" del Código Ético de Más Madrid, que podría encajar en "varias infracciones leves, graves y muy graves" previstas en el régimen disciplinario interno. Entre ellas, incluyen el menosprecio reiterado, la obstrucción de la labor de la Asamblea, la manipulación de votaciones o la manipulación del censo.

Por todo ello, solicitan la apertura de actuaciones, la adopción de medidas cautelares, una auditoría urgente del censo de Parla y órdenes claras para "garantizar el funcionamiento democrático" en el ámbito local, así como el cese de Miguel Fuentes como portavoz del Grupo Municipal y el traslado oficial de su expulsión al Ayuntamiento de Parla.