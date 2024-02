Lobato, sobre ser secretario general del PSOE: "Vivo por etapas y en los próximos 10 años estaré en Madrid"

"Page y la Ejecutiva Federal coinciden en hacer autocrítica y debates importantes tras las elecciones gallegas", asegura

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha señalado que "él vive por etapas", que seguirá en los próximos 10 años en la Comunidad de Madrid y que después de este periodo de tiempo desconoce si seguirá en la política porque "la vida es larga".

Así lo ha manifestado este martes en una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press, tras ser preguntado por si en un futuro se presentaría como secretario general de su partido. Lobato ha defendido que "no es el momento de hablar de esa cuestión".

"Ya tengo una etapa en la que creo que Madrid es un cañón que no está sacando todo su potencial y es a lo que me quiero dedicar. Cuando acabe dentro de 10-15 años no sé si seguiré en la política o me dedicaré a otra cosa. No tengo ni idea porque la vida es larga y también quiero hacer otras cosas, como trabajar en la empresa privada o ir al extranjero", ha explicado.

Preguntado por los resultados de las elecciones gallegas, ha defendido que el PSOE "tiene que recuperar la vocación de mayorías" y que su partido tiene "unas políticas muy claras y concretas que se pueden adaptar a los tiempos que corren". "Nuestro objetivo tiene que ser dirigirnos a la inmensa mayoría de la sociedad y no a pequeños nichos", ha subrayado.

"La reflexión que no hicimos en mayo, porque se convocaron las elecciones generales y no dio tiempo, la tenemos que hacer ahora. Nosotros en Madrid nos comprometimos a hacerla y hemos empezado con asambleas por todos los territorios", ha apuntado el también portavoz del PSOE en la Cámara de Vallecas.

"HAY QUE ESCUCHAR A PAGE"

Asimismo, ha asegurado que "hay que escuchar" la opinión del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, porque "se lo ha ganado, se lo merece y tiene un gran respaldo. En este punto, asegurado que "coincide con la Ejecutiva Federal en hacer autocrítica y plantear debates importantes".

"Si el PP no hubiera sacado mayoría absoluta, hoy hablaríamos de las consecuencias nacionales, no gallegas. Sería el principio de la decadencia. Si pasa lo contrario, la conclusión también tiene que ser nacional", indicó este lunes Page.

Así, celebró que no entren en Galicia actores "independentistas", ya que "es importante" que todos puedan jugar desde la "estabilidad constitucional, cada uno desde lo suyo y desde su respeto".

Requerido por la declaración del presidente de Castilla-La Mancha, Lobato ha recalcado que "en el PSOE hay muchas opiniones y eso es lo que le da riqueza". "Yo tengo una absoluta lealtad a mi secretario general y presidente del Gobierno (Pedro Sánchez), pero eso no es incompatible con que tengamos opiniones", ha recalcado.