Lobato ve "muy complicado" que "quien se ha presentado para derogar el 'sanchismo'" se abstenga en la investidura

Apoya la autonomía de Sánchez para desarrollar una "interlocución honesta" y rechaza la "sobreactuación" en política



MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha reconocido que ve "muy complicado" que "quien se ha presentado para derogar el 'sanchismo'", en alusión al PP, se abstenga para facilitar la investidura del candidato designado por el Rey y actual presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

"Siendo prácticos, veo muy complicado que quien se ha presentado para derogar el 'sanchismo' se abstenga para que Sánchez sea presidente", ha subrayado este miércoles en Los Desayunos de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España (ARTVE).

Lobato ha expresado su respeto y apoyo a la autonomía de Sánchez, para desarrollar una "interlocución honesta" con el resto de grupos y ha recordado que el PSOE carece de mayoría absoluta, lo que implica una "necesidad de interlocución" con otras fuerzas. "Yo como dirigente del PSOE-M respeto y apoyo la autonomía del presidente para llevar a cabo ese proceso", ha insistido.

Respecto a la postura de algunos líderes históricos del partido como el expresidente Felipe González o Alfonso Guerra, Lobato ha expresado su "respeto" hacia ellos aunque no coincidan con los planteamientos actuales del partido, pero ha recordado que "el que está ahora en la sala de máquinas es Pedro Sánchez".

El líder de los socialistas madrileños ha subrayado que ahora "es el tiempo de la política y de la Constitución", dentro de lo cual ha advertido de que no hay que moverse "ni un milímetro fuera de ahí".

Al hilo de esto, Juan Lobato ha defendido la decisión de Sánchez de reunirse con Bildu y ha respetado también la de excluir a Vox de su ronda de contactos para intentar la investidura, si bien ha recordado que en su etapa como alcalde de Soto del Real se reunía "con todos los portavoces".

Por lo que se refiere a una hipotética ley de amnistía que condicione la investidura de Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE-M ha recordado que "no existe ninguna propuesta" todavía, por lo que ha lamentado que el PP dedique el Pleno de la Asamblea de Madrid de este jueves a debatir sobre ello en lugar de temas autonómicos.

En cualquier caso, se ha mostrado tranquilo con el voto de sus diputados a esta proposición --que el PP quiere se someta a una votación secreta-- y ha lamentado que traten de utilizarse las "emociones" para "provocar tensión". "Nadie va a faltar a ese mandato de democracia representativa", ha advertido respecto a su bancada.

"MOLESTO" POR LAS CRÍTICAS AL REY

En cuanto a los plazos y procedimientos para la formación de Gobierno, incluida la fallida investidura del 'popular' Alberto Núñez Feijóo, Lobato ha defendido el papel del rey a la hora de proponer a uno y otro candidato y se ha reconocido "molesto" por las críticas vertidas contra el monarca en relación a esta cuestión.

"Me ha molestado que se pongan en duda las decisiones del rey, la de ayer y las de hace un mes y medio. No se pierde un mes, el calendario tiene una utilidad", ha reivindicado el dirigente socialista, quien ha apostillado que el monarca "hace bien siempre". "El rey debe aplicar su criterio, cualquier debate sobre eso está fuera de la Constitución", ha advertido.

Juan Lobato ha rechazado la "sobreactuación" en política y ha alertado del "riesgo" de que la "desafección" entre la población "vaya a más" por culpa del nivel de crispación.

Durante su intervención en el desayuno de la Federación ARTVE, Lobato ha reconocido que "esa desafección se está produciendo" y existe un "riesgo de que vaya a más", algo frente a lo que ha apelado a la clase política para no contribuir a aumentar la "crispación".

"Depende de nosotros. Si yo me dedico a insultar, a atacar, eso genera desafección", ha enfatizado el líder socialista, quien ha apostillado que "no hay nada más valiente en política" que decir lo que hace bien el rival. "Te dará más credibilidad cuando al día siguiente digas esto lo está haciendo mal", ha remarcado.

EN CONTRA DE LA CRISPACIÓN

Para Juan Lobato, esa "crispación" en política "no es real" en la sociedad, pese a las "tensiones" generadas en los parlamentos "muchas veces artificialmente". También ha reivindicado la importancia de que los políticos "den la cara" y no mientan "nunca", aunque ha diferenciado entre esto y "los cambios de opinión". "Eso lo respeto, yo he cambiado de opinión. Hay que dar la cara siempre y también en esos momentos explicarlos con honestidad", ha indicado.

Juan Lobato ha defendido su propuesta en materia fiscal para la Comunidad de Madrid, con una exención del Impuesto de Patrimonio para quien tenga un patrimonio productivo "al servicio de generar desarrollo productivo", pero sí para quien lo dedique a la "especulación", un modelo distinto al actual del Gobierno regional, cuya bonificación genera, ha recordado que sea el Ejecutivo central quien recaude 550 millones del tributo para grandes fortunas que no acaban en las arcas autonómicas.