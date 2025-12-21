Las localidades madrileñas donde ha tocado el 'Gordo' de la Lotería de Navidad

Archivo - Empleados de la administración situada en la calle Arenal celebran que han vendido parte del número 5490 correspondiente al 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, a 22 de diciembre de 2022, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid se prepara este lunes para un nuevo sorteo de la Lotería de la Navidad, en un año en el que se estima que cada madrileño invierta de media unos 85,19 euros en décimos --frente a los 76,08 euros a nivel nacional--, según los datos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) recogidos por Europa Press.

Desde la puesta en marcha de este sorteo en el año 1812, el primer premio, conocido popularmente como el 'Gordo', ha visitado la Comunidad en 123 ocasiones, principalmente la capital, que suma un total de 84 veces en el que ha caído el primer premio del sorteo extraordinario de la Navidad.

Más allá de la M-30, la suerte también ha sonreído a 25 localidades de la región con Torrejón de Ardoz a la cabeza, que ha escuchado cantar el primer premio a los niños de San Ildefonso en 1988, 2017, 2018 y 2022.

También han recibido la suerte en dos ocasiones en toda la historia del sorteo Alcalá de Henares (2012 y 2023), Alcorcón (1990 y 2010), Aranjuez (1970 y 2023), Collado Villalba (2012, 2018), Colmenar Viejo (2012, 2022), Getafe (2018 y 2023), Las Rozas (2022 y 2023), Leganés (2013, 2018), Parla (1985 y 2023) San Lorenzo de El Escorial (2022 y 2023) y San Sebastián de los Reyes (1998 y 2018).

Además, el 'Gordo' visitó además una única vez las localidades madrileñas de Alpedrete (2018), Carabaña (2018), Coslada (2018), Fuenlabrada (2006), Humanes de Madrid (2012), Loeches (2018), Majadahonda (2023), Móstoles (2023), Pinto (2012), Pozuelo de Alarcón (2018), San Fernando de Henares (2023), Torrelaguna (2018) y Tres Cantos (2023).

MADRILEÑOS Y VISITANTES BUSCAN LA SUERTE EN DOÑA MANOLITA

La administración de Lotería Doña Manolita, ubicada a muy pocos metros de la Puerta del Sol, es la más célebre de España y la que más colas registra debido al gran número de premios que ha entregado a lo largo de la historia del sorteo extraordinario de la Navidad.

Pese a ello, hay que tener en cuenta que todos los números tienen la misma probabilidad de salir elegidos y que las posibilidades de que toque el 'Gordo' es una entre cien mil (0,001%).

Por lo tanto, un número concreto comprado en una administración de Madrid tiene la misma probabilidad de salir que otro comprado en cualquier otro sitio, pero el conjunto de todos los números vendidos en Madrid, o cualquier administración con muchos números a la venta, tienen más probabilidades de salir agraciados.

A nivel estatal, en toda la serie histórica del sorteo, el 'Gordo', ha correspondido en 65 ocasiones a un número comprendido entre el 0 y el 10.000, en 74 ocasiones a un número entre el 10.001 y el 30.000, y en 76 ocasiones a números comprendidos entre el 30.001 y el 99.999.

LOS PREMIOS DE 2025

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de este 2025 repartirá el próximo 22 de diciembre un total de 2.772 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado, cuando se repartieron 2.702 millones. El sorteo se celebrará un año más en el Teatro Real de Madrid.

Este año se han puesto a la venta 198 millones de décimos, de modo que la emisión consta de 198 series (cinco más que el año anterior) de 100.000 números cada una, ascendiendo a un total de 3.960 millones de euros. El 70% de dicha emisión se destinará a premios, por lo que este año el Sorteo de Navidad repartirá 2.772 millones de euros en premios, 70 millones más.

El primer premio, el 'Gordo' de Navidad, tiene un importe de 4 millones de euros por serie, mientras que el segundo premio asciende a 1.250.000 euros por serie y el tercero se sitúa en 500.000 euros por serie. También destacan dos cuartos premios (200.000 euros por serie) y ocho quintos (60.000 euros por serie).

Sea como fuere, la suerte está casi echada aunque aún queda tiempo para adquirir los últimos décimos del sorteo en cualquier administración de Lotería de la región.