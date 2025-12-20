Madrid destina casi 600 millones de euros a la Lotería de Navidad y roza los tres millones de billetes consignados

Archivo - Paula Figuereo Figuereo y Ángel Albaga Elebiyo cantan un quinto premio, el número 01568, durante el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2023 en el Teatro Real de Madrid, a 22 de diciembre de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid volverá a situarse este año entre las regiones con mayor volumen de juego en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, con una consignación que supera los 596 millones de euros y cerca de tres millones de billetes puestos a la venta, según los datos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) recogidos por Europa Press.

En concreto, la consignación de Madrid para el Sorteo de Navidad alcanza los 596.456.600 euros, lo que se traduce en 2.982.283 billetes. El gasto medio por habitante se sitúa en esta ocasión en 85,19 euros, una cifra superior a la media nacional (76,08 euros).

En cuanto a la evolución de las ventas, en el último Sorteo de Navidad (2024) las ventas en la Comunidad de Madrid ascendieron a 555.269.620 euros, lo que supuso un incremento del 5,12% respecto al año anterior. En ese ejercicio, se vendieron 2.776.348 billetes, con un gasto medio por habitante de 81,46 euros.

Más allá de los grandes premios, Loterías pone de relieve que la mayoría de los madrileños que resultan agraciados lo hacen a través de los premios menores. El Sorteo de Navidad reparte más de 30 millones de premios, siendo los más frecuentes los reintegros, que devuelven el importe jugado, y la conocida pedrea, con premios de 1.000 euros a la serie y 100 euros al décimo.