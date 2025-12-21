Madrileños apuran sus compras de décimos: "Hasta el último momento, tengo fe de que este año me va a tocar"

1037903.1.260.149.20251221153046 Archivo - Varias personas hacen cola en la administración de Lotería de Doña Manolita, a 20 de diciembre de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los madrileños apuran este domingo las horas para hacerse con un décimo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad que este lunes repartirá 2.772 millones de euros en premios, con un premio 'Gordo' que dejará 4 millones de euros por serie.

A las puertas del emblemático local de Doña Manolita, decenas de personas hacían cola a menos de 24 horas del sorteo que tendrá lugar en el Teatro Real para hacerse con un décimo del sorteo, algo que dicen "merece la pena" ya que "es la tradición".

"Hasta el último momento, tengo fe de que este año me va tocar", ha explicado a Europa Press Televisión una de ellas. "Siempre dejándolo todo para el final", se han lamentado otros de los congregados en esta mítica administración.

Según las cifras de consignación por habitantes aportadas por Loterías y Apuestas del Estado (LAE), cada madrileño gastará este 2025 85,19 euros en lotería de Navidad, algo más que la media española, de 76,08 euros, y 3 euros más que en 2024.

Respecto a lo que harían si les tocara el 'Gordo', que premia con 400.000 euros al décimo, la mayoría confiesan que lo invertirían en "tapar agujeros" o en "gastarlo con los hijos. Sin embargo, admiten que "al final no es mucho dinero", refiriéndose a las retenciones de Hacienda. Los premios de hasta 40.000 euros están exentos de tributación. A partir de esa cantidad, los premios se gravan con un impuesto del 20%.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de este 2025 repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado. En el programa de premios del Sorteo destaca el 'Gordo' de Navidad o primer premio, de 4.000.000 de euros a la serie; el segundo premio, de 1.250.000 euros a la serie; o el tercero, de 500.000 euros a la serie.