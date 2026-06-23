Localizado en una vivienda insalubre de Tetuán un bebé en estado de abandono, deshidratado y cubierto de heces

Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Municipal de Madrid han localizado en el interior de una vivienda del distrito de Tetuán, que presentaba un evidente estado insalubre, a un bebé de dos meses en estado de abandono, deshidratado y cubierto de heces.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo cuando sobre las 08.15 horas se recibió un aviso por una pelea en el interior de un domicilio del distrito de Tetuán, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

Personados en el lugar, una mujer en evidente estado de embriaguez abrió la puerta a los efectivos policiales. Cuando accedieron al interior del piso, comprobaron que la vivienda se encontraba en un estado insalubre, llena de basura, restos de heces de un perro y con cucarachas en los alimentos que había en el frigorífico.

En una de las habitaciones, tendido en la cama, había un hombre, incapaz de articular palabra debido a la ingesta de drogas. Junto a él, en la misma estancia, localizaron a un bebé de dos meses con evidentes signos de abandono.

El menor estaba completamente deshidratado, con fiebre alta y cubierto de excrementos. Según ha adelantado el diario 'El Mundo', dio positivo en cocaína. Fuentes policiales han apuntado a Europa Press que la madre admitió haber consumido alcohol y sustancias estupefacientes mientras amamantaba al bebé.

Los moradores de la vivienda son los padres biológicos del bebé. Se trata de una mujer de nacionalidad boliviana, nacida en 1996, y de un varón colombiano nacido en 1987, este con múltiples antecedentes. Ambos fueron arrestados por un presunto delito de abandono de menor.

Además, se les imputa un delito de atentado a la autoridad ya que intentaron agredir a los efectivos policiales. El menor fue trasladado al Hospital de La Paz para una evaluación médica y ha quedado a cargo de la Comunidad de Madrid.

Por su lado, agentes de la Policía Municipal se han hecho cargo del perro que se encontraba en la vivienda y que también presentaba un evidente grado de abandono.