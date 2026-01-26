Localizan en Madrid Río el cuerpo sin vida de un hombre con heridas de arma blanca

Archivo - Coche de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional se encuentra inmersa en la investigación de la muerte de un hombre cuyo cadáver ha aparecido este lunes a primera hora de la mañana en el parque de Madrid Río, cerca del antiguo estadio Vicente Calderón.

La primera llamada se ha registrado sobre las 8.30 horas de este lunes y alertaba de la presencia de un cadáver en la zona. Fuentes cercanas al asunto afirman que la víctima podría ser de origen latino.

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado agentes del Grupo de Delitos Violentos (DEVI), así como del Grupo V de Homicidios, que se han hecho cargo de la investigación y buscan no solo al posible autor, sino también el arma utilizada.