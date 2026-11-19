El secretario general del PSOE-M y candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Óscar López, durante un mitin del PSOE, en el Auditorio Paco de Lucía, a 16 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en la Comunidad de Madrid, Óscar López, ha augurado este jueves que el 'cara a cara previo' a las elecciones generales del 29 de noviembre entre el presidente del Gobierno y candidato por el PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, y el aspirante por el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, será "una cita entre la buena política y la mala educación".

Así lo ha aseverado el también ministro para la Transformación Digital y de Función Pública en declaraciones a los medios previas a un acto de campaña en el que se ha reunido con asociaciones migrantes en la Fundación Acobe, en el barrio de Usera.

Para López, el debate que tendrá lugar este jueves entre ambos líderes supone un "una excelente oportunidad" para enfrentar "el odio" de una formación con "los avances" de la otra.

Además, ha ironizado con que, "afortunadamente", el debate no se celebrará en "horario infantil", por lo que "los niños no tendrán que soportar todos los insultos y las mentiras del señor Feijóo". "La sorpresa es que diga una verdad", ha espetado.

Asimismo, ha sostenido que "la única propuesta" de esta campaña que conlleva un "avance" es la de "Pedro Sánchez y la del PSOE". "Estoy absolutamente convencido de que España va a seguir avanzando y que España no va a ir a un Gobierno con ministros franquistas, ultras y fascistas, como plantea Vox", ha garantizado.

López ve "una mayoría progresista", "una grandísima movilización" y "mucha ilusión" en torno a su formación, por lo que tiene "muy buenas sensaciones" de cara a obtener "una mayoría más amplia todavía" el domingo 29 de noviembre.