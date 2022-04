López pide que González deje "carreras electorales" y luche contra bandas y ella responde que lo hace "en cuerpo y alma"

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha pedido esta mañana a la delegada del Gobierno, Mercedes González, que se deje de "carreras electorales" y se dedique intensamente a luchar contra las bandas juveniles violentas en la región; unas declaraciones que ella ha tildado de "incalificables" afirmado que trabaja en esta cuestión "en cuerpo y alma".

En sendas y seguidas entrevistas en 'TVE' recogidas por Europa Press, el consejero ha señalado que "si para algo está la Delegación es para trabajar" en responder a las pandillas. "Hay que implicarse más y dejar las cosas políticas. Dejar de lado carreras políticas y trabajar en estas cuestiones, que es lo que le preocupa a los ciudadanos", ha dicho.

López ha señalado que la Comunidad tiene preocupación por esta materia y por eso en la Asamblea de Madrid han aprobado una comisión de estudio sobre bandas. También ha aprovechado para pedir al Gobierno de la Nación que reforme el Código Penal para que el uso de menores de edad para temas delictivos agrave las penas a los mayores que les utilizan.

El titular regional de Interior ha pedido también a la Delegación que mantenga el Plan Antibandas que puso en marcha el 10 de febrero y que profundice en la inteligencia policial.

No obstante, López ha llamado a la tranquilidad, ya que Madrid tiene un ámbito metropolitano de 5 millones de habitantes y la región "es una zona segura" con un número de homicidios "que está muy por debajo de la media europea". "Tenemos que limitar esa alarma pero no podemos relajarnos. La erradicación cero de la violencia es el objetivo y lo posible es evitar este tipo de actos", ha dicho.

"Hay que trabajar con inteligencia policial, que conoce bien a los integrantes y líderes de estas bandas. Estos jóvenes pertenecen a estas bandas porque les da sentida a su vida y no tienen pertenecen a otra cosas. En inteligencia hay que desmantelar a los dirigentes porque es una de las formas de atajar este problema mejor", concluye

MERCEDES GONZÁLEZ: "LA COMUNIDAD NI LLAMA NI APOYA"

Por su parte, Mercedes González ha aseverado que la Delegación está trabajando "intensamente" desde final de año contra bandas, con un plan de choque iniciado hace dos meses y medio con más de 324 detenidos.

"Eso de que se rebaja el operativo durante la semana no es así, que se ha ido reduciendo es absolutamente falso. En Semana Santa se ha rebajado algo, pero 500 efectivos de Policía Nacional trabajan en cuerpo y alma para prevenir estos hechos delictivos. La Policía y Delegación llevamos actuando meses. El dispositivo ha evitado muchísimas actuaciones de la bandas, la presión está disuadiendo muchas reyertas de las bandas. La Policía no tiene esa capacidad de anular la reacción de las bandas en todo momento, por lo que no acabará el plan hasta que acabemos con la actuación delictiva", ha manifestado.

La delegada ha pedido a la Comunidad de Madrid que esté "a la altura de las circunstancias". "Con un fallecido, que no ha hecho ni 24 horas, (Enrique López) no puede hacer esas declaraciones, con una falta de lealtad institucional. La Delegación lleva durante meses trabajando, con 33.000 personas, requisado más de un centenar de armas, entre otros datos", ha recalcado.

La representante del Gobierno central en Madrid reconoce que este tipo de crímenes genera alamar social y que le producen "la mayor parte de sus desvelos", y ha reprochado al Ejecutivo regional que "no ha recibido su apoyo ni las llamadas" para luchar juntos contra esta problemática. "Lo único que recibimos son críticas, críticas y más críticas", ha añadido.

González ha destacado que la seguridad ciudadana actúa "cuando han fallado otros resortes" sociales. "Aquí hay un problema de inserción social y de ocio de los jóvenes. Si quiere, vamos a eso. Y en esto me estoy dedicando en cuerpo y alma desde el repunte (de la actividad de las pandillas) y yo no estoy en ninguna carrera política, sino en acabar las bandas juveniles y no tengo ninguna duda de que no voy a parar hasta que esto acabe", ha finalizado.